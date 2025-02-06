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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 06.02.2025
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:17:00+03:00
2025-02-06T12:17:00+03:00
2025-02-06T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Предтечино, Катериновка, Орехово-Василевка, Николаевка, Зеленовка, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка и склад боеприпасов.
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий группировки "Юг"