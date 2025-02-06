https://ria.ru/20250206/yug-1997700106.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 06.02.2025

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:17:00+03:00

2025-02-06T12:17:00+03:00

2025-02-06T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Предтечино, Катериновка, Орехово-Василевка, Николаевка, Зеленовка, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка и склад боеприпасов.

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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)