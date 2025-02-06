Рейтинг@Mail.ru
ЕР дала старт акции "Тепло для героя" на Ямале - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:19 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/yamal-1997791122.html
ЕР дала старт акции "Тепло для героя" на Ямале
ЕР дала старт акции "Тепло для героя" на Ямале - РИА Новости, 06.02.2025
ЕР дала старт акции "Тепло для героя" на Ямале
В окружном штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" на Ямале в городе Салехард стартовала благотворительная акция "Тепло для Героя", приуроченная ко... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:19:00+03:00
2025-02-06T17:19:00+03:00
надежные люди
ямал
салехард
единая россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975451504_0:0:2708:1523_1920x0_80_0_0_0874f9d83291d66010a52e8f4e592b81.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В окружном штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" на Ямале в городе Салехард стартовала благотворительная акция "Тепло для Героя", приуроченная ко Дню защитника Отечества, сообщили в партии. "На Ямале стартовала акция "Тепло для Героя", - говорится в сообщении на официальном сайте партии. Старт благотворительной акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества дала руководитель Волонтерского центра партии "Единая Россия" на Ямале Анастасия Казанцева. На площадке штаба общественной поддержки ЕР, где дали старт акции, собрались депутаты думы окружной столицы, активисты "Молодой Гвардии", школьники Обдорской гимназии, местные жители. "Мы видим, как подобные акции важны для наших военнослужащих спецоперации и как ямальцы всегда активно в них участвуют. "Тепло для Героя" очередное тому доказательство. Помните, письма, подарки и добрые слова – это знаки внимания, которые могут многое изменить. Они показывают, что мы помним и ценим тех, кто рискует своей жизнью ради нашей безопасности", - приводятся слова Казанцевой на сайте ЕР. Она отметила, что принять участие в акции могут все желающие с 5 по 12 февраля. "Поддержим наших солдат, их моральных дух и подарим чувство заботы в преддверии Дня защитника Отечества", - заключила руководитель Волонтерского центра партии "Единая Россия" на Ямале. В партии отметили, что теплые вещи, товары специального назначения, лекарства, продукты питания и средства гигиены, письма со словами поддержки можно принести в штаб общественной поддержки партии и в местные отделения ЕР. "Далее всю собранную помощь партия направит со следующим гуманитарным конвоем в зону специальной военной операции", - обратили внимание в "Единой России".
https://ria.ru/20250206/svo-1997766411.html
https://ria.ru/20250206/pomosch-1997655601.html
ямал
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975451504_0:0:2155:1616_1920x0_80_0_0_f8f22ec987a4bc7d8b34136fd5ebdaec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, салехард, единая россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Надежные люди, Ямал, Салехард, Единая Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
ЕР дала старт акции "Тепло для героя" на Ямале

Единая Россия запустила благотворительную акцию "Тепло для Героя" на Ямале

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Салехард
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В окружном штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" на Ямале в городе Салехард стартовала благотворительная акция "Тепло для Героя", приуроченная ко Дню защитника Отечества, сообщили в партии.
"На Ямале стартовала акция "Тепло для Героя", - говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Активисты ЕР из Новгородской области передали партию гумпомощи в ЛНР и ДНР
Вчера, 15:53
Старт благотворительной акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества дала руководитель Волонтерского центра партии "Единая Россия" на Ямале Анастасия Казанцева. На площадке штаба общественной поддержки ЕР, где дали старт акции, собрались депутаты думы окружной столицы, активисты "Молодой Гвардии", школьники Обдорской гимназии, местные жители.
"Мы видим, как подобные акции важны для наших военнослужащих спецоперации и как ямальцы всегда активно в них участвуют. "Тепло для Героя" очередное тому доказательство. Помните, письма, подарки и добрые слова – это знаки внимания, которые могут многое изменить. Они показывают, что мы помним и ценим тех, кто рискует своей жизнью ради нашей безопасности", - приводятся слова Казанцевой на сайте ЕР.
Она отметила, что принять участие в акции могут все желающие с 5 по 12 февраля.
"Поддержим наших солдат, их моральных дух и подарим чувство заботы в преддверии Дня защитника Отечества", - заключила руководитель Волонтерского центра партии "Единая Россия" на Ямале.
В партии отметили, что теплые вещи, товары специального назначения, лекарства, продукты питания и средства гигиены, письма со словами поддержки можно принести в штаб общественной поддержки партии и в местные отделения ЕР.
"Далее всю собранную помощь партия направит со следующим гуманитарным конвоем в зону специальной военной операции", - обратили внимание в "Единой России".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Белгородская область отправила гуманитарную помощь бойцам в ДНР и ЛНР
Вчера, 09:25
 
Надежные людиЯмалСалехардЕдиная РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала