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ЕР дала старт акции "Тепло для героя" на Ямале

ЕР дала старт акции "Тепло для героя" на Ямале - РИА Новости, 06.02.2025

ЕР дала старт акции "Тепло для героя" на Ямале

В окружном штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" на Ямале в городе Салехард стартовала благотворительная акция "Тепло для Героя", приуроченная ко... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:19:00+03:00

2025-02-06T17:19:00+03:00

2025-02-06T17:19:00+03:00

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ямал

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В окружном штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" на Ямале в городе Салехард стартовала благотворительная акция "Тепло для Героя", приуроченная ко Дню защитника Отечества, сообщили в партии. "На Ямале стартовала акция "Тепло для Героя", - говорится в сообщении на официальном сайте партии. Старт благотворительной акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества дала руководитель Волонтерского центра партии "Единая Россия" на Ямале Анастасия Казанцева. На площадке штаба общественной поддержки ЕР, где дали старт акции, собрались депутаты думы окружной столицы, активисты "Молодой Гвардии", школьники Обдорской гимназии, местные жители. "Мы видим, как подобные акции важны для наших военнослужащих спецоперации и как ямальцы всегда активно в них участвуют. "Тепло для Героя" очередное тому доказательство. Помните, письма, подарки и добрые слова – это знаки внимания, которые могут многое изменить. Они показывают, что мы помним и ценим тех, кто рискует своей жизнью ради нашей безопасности", - приводятся слова Казанцевой на сайте ЕР. Она отметила, что принять участие в акции могут все желающие с 5 по 12 февраля. "Поддержим наших солдат, их моральных дух и подарим чувство заботы в преддверии Дня защитника Отечества", - заключила руководитель Волонтерского центра партии "Единая Россия" на Ямале. В партии отметили, что теплые вещи, товары специального назначения, лекарства, продукты питания и средства гигиены, письма со словами поддержки можно принести в штаб общественной поддержки партии и в местные отделения ЕР. "Далее всю собранную помощь партия направит со следующим гуманитарным конвоем в зону специальной военной операции", - обратили внимание в "Единой России".

https://ria.ru/20250206/svo-1997766411.html

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ямал, салехард, единая россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)