В районе Житомира прогремели взрывы
В районе Житомира после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Житомира на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
"Житомир, район - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном ТСН.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Житомирской области звучит с 01.51 (02.51 мск) четверга.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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