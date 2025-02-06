https://ria.ru/20250206/vzryvy-1997634721.html

В Черкасской области прогремели повторные взрывы

В Черкасской области прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 06.02.2025

В Черкасской области прогремели повторные взрывы

Повторные взрывы прозвучали в районе города Умань в Черкасской области Украины и в пригороде Киева, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T03:17:00+03:00

2025-02-06T03:17:00+03:00

2025-02-06T03:17:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в районе города Умань в Черкасской области Украины и в пригороде Киева, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Умань/район - повторные взрывы... Пригород Киева - взрывы", - говорится в публикациях ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, умань, вооруженные силы украины