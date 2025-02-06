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В Харькове и Сумах прогремели взрывы

В Харькове и Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 06.02.2025

В Харькове и Сумах прогремели взрывы

Взрывы вновь прозвучали в Харькове и Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрывы вновь прозвучали в Харькове и Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале."Харьковы, Сумы - взрывы", - говорится в сообщении ТСН.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьков, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины