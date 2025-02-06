В Харькове прогремели взрывы
В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Сообщают о взрывах в Харькове", - говорится в сообщении СМИ.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской области объявлена тревога. Кроме того, сирены звучат в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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