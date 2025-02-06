https://ria.ru/20250206/voz-1997789000.html

В ГД заявили о необходимости усиления влияния России в ВОЗ

В ГД заявили о необходимости усиления влияния России в ВОЗ - РИА Новости, 06.02.2025

В ГД заявили о необходимости усиления влияния России в ВОЗ

На фоне намерений США и Аргентины покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) Россия должна усилить свое влияние в организации, считает глава комитета... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:11:00+03:00

2025-02-06T17:11:00+03:00

2025-02-06T18:09:00+03:00

госдума рф

воз

россия

сша

аргентина

сергей леонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767113363_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_6fef5763a9980273f1e8e17f35b0aaa7.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На фоне намерений США и Аргентины покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) Россия должна усилить свое влияние в организации, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.По его мнению, это окажет положительное влияние на здравоохранение во всем мире."Все чаще стали звучать предложения о приостановке членства России во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Имею иное мнение на этот счет. На фоне намерений наших "больших друзей" США и Аргентины покинуть ВОЗ, считаю, что этой ситуацией необходимо воспользоваться и усилить влияние Российской Федерации на деятельность организации", - написал Леонов в своем Telegram-канале.По мнению парламентария, благодаря такому влиянию Россия будет способна переформатировать ВОЗ в ту организацию, которая будет заниматься исключительно охраной здоровья по всему миру, а не политикой."Лидерство России в ВОЗ, безусловно, окажет положительное влияние на здравоохранение во всем мире. Ведь подразумевалось, что организация будет заниматься именно здоровьем жителей нашей планеты, а не обслуживанием политических интересов отдельно взятых руководителей западных стран", - отметил он.Леонов добавил, что у России есть шанс вернуть ВОЗ ее изначальное предназначение и выстроить свое лидерство так, чтобы устанавливать справедливые условия путем мягкой силы. По его словам, такой путь будет намного выгоднее как для России, так и для всего мира.

россия

сша

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, воз, россия, сша, аргентина, сергей леонов