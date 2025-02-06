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В ГД заявили о необходимости усиления влияния России в ВОЗ - РИА Новости, 06.02.2025
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17:11 06.02.2025 (обновлено: 18:09 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/voz-1997789000.html
В ГД заявили о необходимости усиления влияния России в ВОЗ
В ГД заявили о необходимости усиления влияния России в ВОЗ - РИА Новости, 06.02.2025
В ГД заявили о необходимости усиления влияния России в ВОЗ
На фоне намерений США и Аргентины покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) Россия должна усилить свое влияние в организации, считает глава комитета... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:11:00+03:00
2025-02-06T18:09:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На фоне намерений США и Аргентины покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) Россия должна усилить свое влияние в организации, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.По его мнению, это окажет положительное влияние на здравоохранение во всем мире."Все чаще стали звучать предложения о приостановке членства России во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Имею иное мнение на этот счет. На фоне намерений наших "больших друзей" США и Аргентины покинуть ВОЗ, считаю, что этой ситуацией необходимо воспользоваться и усилить влияние Российской Федерации на деятельность организации", - написал Леонов в своем Telegram-канале.По мнению парламентария, благодаря такому влиянию Россия будет способна переформатировать ВОЗ в ту организацию, которая будет заниматься исключительно охраной здоровья по всему миру, а не политикой."Лидерство России в ВОЗ, безусловно, окажет положительное влияние на здравоохранение во всем мире. Ведь подразумевалось, что организация будет заниматься именно здоровьем жителей нашей планеты, а не обслуживанием политических интересов отдельно взятых руководителей западных стран", - отметил он.Леонов добавил, что у России есть шанс вернуть ВОЗ ее изначальное предназначение и выстроить свое лидерство так, чтобы устанавливать справедливые условия путем мягкой силы. По его словам, такой путь будет намного выгоднее как для России, так и для всего мира.
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госдума рф, воз, россия, сша, аргентина, сергей леонов
Госдума РФ, ВОЗ, Россия, США, Аргентина, Сергей Леонов
В ГД заявили о необходимости усиления влияния России в ВОЗ

Леонов заявил, что Россия должна усилить свое влияние в ВОЗ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На фоне намерений США и Аргентины покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) Россия должна усилить свое влияние в организации, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По его мнению, это окажет положительное влияние на здравоохранение во всем мире.
"Все чаще стали звучать предложения о приостановке членства России во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Имею иное мнение на этот счет. На фоне намерений наших "больших друзей" США и Аргентины покинуть ВОЗ, считаю, что этой ситуацией необходимо воспользоваться и усилить влияние Российской Федерации на деятельность организации", - написал Леонов в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, благодаря такому влиянию Россия будет способна переформатировать ВОЗ в ту организацию, которая будет заниматься исключительно охраной здоровья по всему миру, а не политикой.
"Лидерство России в ВОЗ, безусловно, окажет положительное влияние на здравоохранение во всем мире. Ведь подразумевалось, что организация будет заниматься именно здоровьем жителей нашей планеты, а не обслуживанием политических интересов отдельно взятых руководителей западных стран", - отметил он.
Леонов добавил, что у России есть шанс вернуть ВОЗ ее изначальное предназначение и выстроить свое лидерство так, чтобы устанавливать справедливые условия путем мягкой силы. По его словам, такой путь будет намного выгоднее как для России, так и для всего мира.
 
Госдума РФВОЗРоссияСШААргентинаСергей Леонов
 
 
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