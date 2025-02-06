https://ria.ru/20250206/vladivostok-1997691836.html

ТЦ "Самбери" во Владивостоке проверят после сообщения о крысе на прилавке

ТЦ "Самбери" во Владивостоке проверят после сообщения о крысе на прилавке - РИА Новости, 06.02.2025

ТЦ "Самбери" во Владивостоке проверят после сообщения о крысе на прилавке

Торговый центр "Самбери" во Владивостоке проверят после информации в соцсетях об обнаруженном грызуне, материалы по согласованию контрольно-надзорных... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:04:00+03:00

2025-02-06T12:04:00+03:00

2025-02-06T12:04:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Торговый центр "Самбери" во Владивостоке проверят после информации в соцсетях об обнаруженном грызуне, материалы по согласованию контрольно-надзорных мероприятий будут направлены в органы прокуратуры, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. Ранее в соцсетях распространилось видео с крупным грызуном: на кадрах запечатлена внушительных размеров крыса, которая лакомилась мясными полуфабрикатами с открытого прилавка в магазине в торговом центре во Владивостоке по улице Невельского. "Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю по информации, поступившей из социальных сетей об обнаружении грызуна в торговом центре сети "Самбери" по улице Невельского, 19 во Владивостоке, готовит материалы в органы прокуратуры по вопросу согласования контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере торговли", - говорится в сообщении. Ситуация находится на контроле, подчеркнули в управлении. В Telegram-канале прокуратуры Приморья позже сообщили, что надзорное ведомство также организовало проверку, потребовав проверить на месте соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. "По результатам будет принят необходимый комплекс мер реагирования", - уточнили в надзорном ведомстве региона.

https://ria.ru/20241218/krysy-1989909831.html

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владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)