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ТЦ "Самбери" во Владивостоке проверят после сообщения о крысе на прилавке - РИА Новости, 06.02.2025
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12:04 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/vladivostok-1997691836.html
ТЦ "Самбери" во Владивостоке проверят после сообщения о крысе на прилавке
ТЦ "Самбери" во Владивостоке проверят после сообщения о крысе на прилавке - РИА Новости, 06.02.2025
ТЦ "Самбери" во Владивостоке проверят после сообщения о крысе на прилавке
Торговый центр "Самбери" во Владивостоке проверят после информации в соцсетях об обнаруженном грызуне, материалы по согласованию контрольно-надзорных... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:04:00+03:00
2025-02-06T12:04:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Торговый центр "Самбери" во Владивостоке проверят после информации в соцсетях об обнаруженном грызуне, материалы по согласованию контрольно-надзорных мероприятий будут направлены в органы прокуратуры, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. Ранее в соцсетях распространилось видео с крупным грызуном: на кадрах запечатлена внушительных размеров крыса, которая лакомилась мясными полуфабрикатами с открытого прилавка в магазине в торговом центре во Владивостоке по улице Невельского. "Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю по информации, поступившей из социальных сетей об обнаружении грызуна в торговом центре сети "Самбери" по улице Невельского, 19 во Владивостоке, готовит материалы в органы прокуратуры по вопросу согласования контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере торговли", - говорится в сообщении. Ситуация находится на контроле, подчеркнули в управлении. В Telegram-канале прокуратуры Приморья позже сообщили, что надзорное ведомство также организовало проверку, потребовав проверить на месте соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. "По результатам будет принят необходимый комплекс мер реагирования", - уточнили в надзорном ведомстве региона.
https://ria.ru/20241218/krysy-1989909831.html
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происшествия, владивосток, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
ТЦ "Самбери" во Владивостоке проверят после сообщения о крысе на прилавке

Роспотребнадзор проверит ТЦ "Самбери" во Владивостоке после сообщения о крысе

© Fotolia / Vadim FogelКрыса
Крыса - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Fotolia / Vadim Fogel
Крыса. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Торговый центр "Самбери" во Владивостоке проверят после информации в соцсетях об обнаруженном грызуне, материалы по согласованию контрольно-надзорных мероприятий будут направлены в органы прокуратуры, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Ранее в соцсетях распространилось видео с крупным грызуном: на кадрах запечатлена внушительных размеров крыса, которая лакомилась мясными полуфабрикатами с открытого прилавка в магазине в торговом центре во Владивостоке по улице Невельского.
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"Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю по информации, поступившей из социальных сетей об обнаружении грызуна в торговом центре сети "Самбери" по улице Невельского, 19 во Владивостоке, готовит материалы в органы прокуратуры по вопросу согласования контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере торговли", - говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле, подчеркнули в управлении.
В Telegram-канале прокуратуры Приморья позже сообщили, что надзорное ведомство также организовало проверку, потребовав проверить на месте соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. "По результатам будет принят необходимый комплекс мер реагирования", - уточнили в надзорном ведомстве региона.
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