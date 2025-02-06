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СМИ: ЦРУ отправило властям США незасекреченное письмо с именами сотрудников - РИА Новости, 06.02.2025
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09:19 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/tsru-1997654303.html
СМИ: ЦРУ отправило властям США незасекреченное письмо с именами сотрудников
СМИ: ЦРУ отправило властям США незасекреченное письмо с именами сотрудников - РИА Новости, 06.02.2025
СМИ: ЦРУ отправило властям США незасекреченное письмо с именами сотрудников
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отправило в управление кадров правительства незасекреченное письмо с именами всех нанятых за последние два... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:19:00+03:00
2025-02-06T09:19:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
nbc
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отправило в управление кадров правительства незасекреченное письмо с именами всех нанятых за последние два года сотрудников, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника. В конце января телеканал передавал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает восьмимесячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться и получить компенсацию. "ЦРУ отправило незасекреченное электронное письмо - со списком всех недавно нанятых сотрудников - для исполнения указа президента (Дональда Трампа - ред.) по уменьшению штата федеральных сотрудников", - сообщает телеканал. По данным источника, в письме содержались имена и инициалы фамилий всех сотрудников, нанятых за последние два года, а также тех, кто находится на испытательном сроке. Как отмечает телеканал, неизвестно, сколько именно имен было в письме. Источник пояснил, что у правительственного управления кадров нет засекреченной сети передачи данных, поэтому разведывательное ведомство было вынуждено отправить письмо в открытом виде. Как заявил NBC бывший высокопоставленный чиновник из службы разведки, иностранные спецслужбы вполне могут сопоставить имена из этого списка с другими базами данных, чтобы идентифицировать сотрудников ЦРУ.
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в мире, сша, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), nbc, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), NBC, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
СМИ: ЦРУ отправило властям США незасекреченное письмо с именами сотрудников

NBC: ЦРУ отправило в правительство США письмо с именами сотрудников

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisТрибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отправило в управление кадров правительства незасекреченное письмо с именами всех нанятых за последние два года сотрудников, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника.
В конце января телеканал передавал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает восьмимесячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться и получить компенсацию.
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"ЦРУ отправило незасекреченное электронное письмо - со списком всех недавно нанятых сотрудников - для исполнения указа президента (Дональда Трампа - ред.) по уменьшению штата федеральных сотрудников", - сообщает телеканал.
По данным источника, в письме содержались имена и инициалы фамилий всех сотрудников, нанятых за последние два года, а также тех, кто находится на испытательном сроке. Как отмечает телеканал, неизвестно, сколько именно имен было в письме.
Источник пояснил, что у правительственного управления кадров нет засекреченной сети передачи данных, поэтому разведывательное ведомство было вынуждено отправить письмо в открытом виде.
Как заявил NBC бывший высокопоставленный чиновник из службы разведки, иностранные спецслужбы вполне могут сопоставить имена из этого списка с другими базами данных, чтобы идентифицировать сотрудников ЦРУ.
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В миреСШАДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)NBCСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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