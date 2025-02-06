https://ria.ru/20250206/trevoga-1997643675.html

В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.02.2025

В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T06:40:00+03:00

2025-02-06T06:40:00+03:00

2025-02-06T06:40:00+03:00

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении. Опасность атаки БПЛА была в объявлена на всей территории региона в 3.36 мск, она продлилась почти три часа.

https://ria.ru/20241118/bpla-1984306380.html

самарская область

россия

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)