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На станцию метро "Автозаводская" в Москве несут цветы в годовщину теракта - РИА Новости, 06.02.2025
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10:51 06.02.2025 (обновлено: 11:11 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/terakt-1997673153.html
На станцию метро "Автозаводская" в Москве несут цветы в годовщину теракта
На станцию метро "Автозаводская" в Москве несут цветы в годовщину теракта - РИА Новости, 06.02.2025
На станцию метро "Автозаводская" в Москве несут цветы в годовщину теракта
Москвичи несут цветы на станцию метро "Автозаводская" Замоскворецкой линии в память о жертвах террористического акта, совершенного двадцать один год назад,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:51:00+03:00
2025-02-06T11:11:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москвичи несут цветы на станцию метро "Автозаводская" Замоскворецкой линии в память о жертвах террористического акта, совершенного двадцать один год назад, передаёт корреспондент РИА Новости. Утром в четверг у памятной таблички со списком жертв террористического акта, размещенной на станции метро Москвы "Автозаводская", появилось большое количество цветов. Также в память о погибших двадцать один год назад москвичи зажгли свечу. Утром, в 08.32 6 февраля 2004 года, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями "Автозаводская" и Павелецкая" Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Сразу после взрыва во втором вагоне начался пожар пятой (самой высокой) степени сложности. Третий вагон оказался сдавлен взрывной волной, отразившейся от стен тоннеля. Тогда в результате теракта погибли 42 человека (в том числе сам боевик), еще 250 человек пострадали.
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Москвичи несут цветы на станцию метро "Автозаводская" в память о жертвах теракта
Москвичи несут цветы на станцию метро "Автозаводская" в память о жертвах теракта, совершенного 21 год назад, передает корреспондент РИА Новости. В 2004 террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между "Автозаводской" и "Павелецкой". В результате теракта погибли 42 человека (в том числе сам боевик), еще 250 пострадали.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На станцию метро "Автозаводская" в Москве несут цветы в годовщину теракта

Москвичи несут цветы на "Автозаводскую", где 6 февраля 2004 произошел теракт

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москвичи несут цветы на станцию метро "Автозаводская" Замоскворецкой линии в память о жертвах террористического акта, совершенного двадцать один год назад, передаёт корреспондент РИА Новости.
Утром в четверг у памятной таблички со списком жертв террористического акта, размещенной на станции метро Москвы "Автозаводская", появилось большое количество цветов. Также в память о погибших двадцать один год назад москвичи зажгли свечу.
Утром, в 08.32 6 февраля 2004 года, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями "Автозаводская" и Павелецкая" Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Сразу после взрыва во втором вагоне начался пожар пятой (самой высокой) степени сложности. Третий вагон оказался сдавлен взрывной волной, отразившейся от стен тоннеля. Тогда в результате теракта погибли 42 человека (в том числе сам боевик), еще 250 человек пострадали.
Машины скорой помощи дежурят около московского метро, где в одном из вагонов поезда во время движения от станции Автозаводской к станции Павелецкая прогремел взрыв - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Теракт в московском метро 6 февраля 2004 года
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