https://ria.ru/20250206/tanker-1997659823.html

В Минтрансе рассказали о демонтаже танкера "Волгонефть-239"

В Минтрансе рассказали о демонтаже танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости, 06.02.2025

В Минтрансе рассказали о демонтаже танкера "Волгонефть-239"

Специалисты планируют перейти к разделке подводной части корпуса кормовой части танкера "Волгонефть-239" на следующей неделе, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:45:00+03:00

2025-02-06T09:45:00+03:00

2025-02-06T09:45:00+03:00

происшествия

севастополь

россия

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Специалисты планируют перейти к разделке подводной части корпуса кормовой части танкера "Волгонефть-239" на следующей неделе, сообщили в Минтрансе РФ. "После демонтажа надстройки специалисты перейдут ко второму, самому сложному этапу — разделке подводной части корпуса. Её планируют начать на следующей неделе. Предварительно с танкера полностью сняли судовые запасы: более тонны моторного масла, 18 тонн технических вод и около 38 тонн дизтоплива", — говорится в сообщении. В министерстве добавили, что рядом с танкером дежурят специалисты Морспасслужбы, обеспечивая экологическую безопасность в районе проведения демонтажных работ. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250205/mazut-1997395825.html

севастополь

россия

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, россия, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе