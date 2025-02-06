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СВР напомнила американцам о совместной борьбе с нацизмом в прошлом - РИА Новости, 06.02.2025
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16:51 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/svr-1997781939.html
СВР напомнила американцам о совместной борьбе с нацизмом в прошлом
СВР напомнила американцам о совместной борьбе с нацизмом в прошлом - РИА Новости, 06.02.2025
СВР напомнила американцам о совместной борьбе с нацизмом в прошлом
Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала на своём сайте обращение к американцам с напоминанием о совместной борьбе с нацизмом в прошлом. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:51:00+03:00
2025-02-06T16:51:00+03:00
россия
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
сша
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала на своём сайте обращение к американцам с напоминанием о совместной борьбе с нацизмом в прошлом. Видеоролик содержит кадры времён Великой Отечественной войны, на которых запечатлены советские и американские солдаты. Также демонстрируется, как современное американское оружие, поставленное Украине, уничтожается российскими войсками в ходе специальной военной операции. "Убеждены, что деструктивные усилия Центрального разведывательного управления тщетны, а российский и американский народы не забыли славные страницы истории совместной борьбы с нацизмом", - подчеркнули в СВР. "В нашем видеообращении мы не только напоминаем о прошлом, но и предлагаем варианты, направленные в будущее", - добавили в спецслужбе.
https://ria.ru/20250206/svr-1997779535.html
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россия, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), сша
Россия, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
СВР напомнила американцам о совместной борьбе с нацизмом в прошлом

СВР опубликовала видео для американцев с напоминанием о борьбе с нацизмом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала на своём сайте обращение к американцам с напоминанием о совместной борьбе с нацизмом в прошлом.
Видеоролик содержит кадры времён Великой Отечественной войны, на которых запечатлены советские и американские солдаты. Также демонстрируется, как современное американское оружие, поставленное Украине, уничтожается российскими войсками в ходе специальной военной операции.
"Убеждены, что деструктивные усилия Центрального разведывательного управления тщетны, а российский и американский народы не забыли славные страницы истории совместной борьбы с нацизмом", - подчеркнули в СВР.
"В нашем видеообращении мы не только напоминаем о прошлом, но и предлагаем варианты, направленные в будущее", - добавили в спецслужбе.
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РоссияУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)США
 
 
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