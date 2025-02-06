https://ria.ru/20250206/svr-1997781939.html

СВР напомнила американцам о совместной борьбе с нацизмом в прошлом

СВР напомнила американцам о совместной борьбе с нацизмом в прошлом - РИА Новости, 06.02.2025

СВР напомнила американцам о совместной борьбе с нацизмом в прошлом

Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала на своём сайте обращение к американцам с напоминанием о совместной борьбе с нацизмом в прошлом. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:51:00+03:00

2025-02-06T16:51:00+03:00

2025-02-06T16:51:00+03:00

россия

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

центральное разведывательное управление (цру)

сша

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала на своём сайте обращение к американцам с напоминанием о совместной борьбе с нацизмом в прошлом. Видеоролик содержит кадры времён Великой Отечественной войны, на которых запечатлены советские и американские солдаты. Также демонстрируется, как современное американское оружие, поставленное Украине, уничтожается российскими войсками в ходе специальной военной операции. "Убеждены, что деструктивные усилия Центрального разведывательного управления тщетны, а российский и американский народы не забыли славные страницы истории совместной борьбы с нацизмом", - подчеркнули в СВР. "В нашем видеообращении мы не только напоминаем о прошлом, но и предлагаем варианты, направленные в будущее", - добавили в спецслужбе.

https://ria.ru/20250206/svr-1997779535.html

россия

украина

сша

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россия, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), сша