https://ria.ru/20250206/svo-1997700520.html
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили свое положение
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили свое положение - РИА Новости, 06.02.2025
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили свое положение
Подразделения группировки российских войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 505 военнослужащих и боевую машину пехоты... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:21:00+03:00
2025-02-06T12:21:00+03:00
2025-02-06T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_9f00c98727238f2608b52484dc545e43.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 505 военнослужащих и боевую машину пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, пяти механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Удачное, Новопавловка, Тарасовка, Дзержинск, Водяное Второе и Котлино Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 505 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля и семь артиллерийских орудий, в том числе самоходную артиллерийскую установку западного производства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250206/bezopasnost-1997644589.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a9995fb5193d8953cc754714519d0ec5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили свое положение
В районе действия группировки Центр ВСУ потеряли 505 человек