https://ria.ru/20250206/svo-1997700520.html

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили свое положение

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили свое положение - РИА Новости, 06.02.2025

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили свое положение

Подразделения группировки российских войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 505 военнослужащих и боевую машину пехоты... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:21:00+03:00

2025-02-06T12:21:00+03:00

2025-02-06T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 505 военнослужащих и боевую машину пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, пяти механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Удачное, Новопавловка, Тарасовка, Дзержинск, Водяное Второе и Котлино Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 505 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля и семь артиллерийских орудий, в том числе самоходную артиллерийскую установку западного производства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250206/bezopasnost-1997644589.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины