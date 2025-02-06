https://ria.ru/20250206/sudzha-1993085626.html

Суджа: что это за город и в чем его значение для СВО

Суджа: что это за город и в чем его значение для СВО

Суджа: что это за город и в чем его значение для СВО

Суджа — город в Курском приграничье с Украиной, расположенный на юго-западе региона в 80 километрах от Курска по прямой и 100 километрах по дороге. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:04:00+03:00

2025-02-06T13:04:00+03:00

2025-02-06T13:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

справки

суджа

курская область

украина

родион мирошник

вооруженные силы украины

курская аэс

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МОСКВА, 06 фев - РИА Новости. Суджа — город в Курском приграничье с Украиной, расположенный на юго-западе региона в 80 километрах от Курска по прямой и 100 километрах по дороге.СуджаСуджу основали еще в 1661 году. В те времена на территории нынешних Курской, Белгородской и Воронежской областей активно переселялось православное население Украины, которое пыталось спастись от притеснений со стороны католических властей Речи Посполитой.РасположениеГород имеет важное стратегическое значение. Это самый крупный населенный пункт в оккупированной украинской армии части Курской области. Он расположен на одноименной реке, которая делит его на две части – западную и восточную. Также в Судже протекает река Олешня.Суджа расположена в сотне километров от Курска и в шести-семи километрах от границы с Украиной.На картеСтратегическое значениеСуджа неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции в феврале 2022-го. В августе 2024-го украинские подразделения оккупировали город, он стал самым крупным населенным пунктом, которые ВСУ смогли взять под контроль. Именно поэтому он использовался как основной логистический хаб, через которые Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках. Его освобождение поставит группировку ВСУ в Курской области на грань уничтожения.Помимо военного, город также имеет важное экономическое значение. Здесь расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую российский газ ранее поставлялся в Европу. После прекращения приема через ГИС "Сохрановка" станция в Судже оставалась единственной доступной для транзита топлива в Евросоюз.Захват СуджиЦели ВСУСуджа стала наиболее крупным населенным пунктом, который удалось оккупировать ВСУ в августе 2024 года во время наступления. При этом, как заявляли пленные, командование ставило перед ними задачу прорыва к Курчатову, где расположена Курская АЭС, однако российские войска сумели не допустить этого.Захват АЭС позволил бы Киеву шантажировать российское руководство и укрепил бы позиции украинских властей в случае возможных переговоров.После провала основного плана, ВСУ пытались закрепиться здесь, чтобы сохранить под своим контролем часть международно признанной российской территории. Сюда перебрасывались наиболее подготовленные части, чем, отчасти, объясняется кризис обороны ВСУ в Донбассе, где российские войска на протяжении осени ставили рекорды по темпам освобождения территорий.Бои в районе СуджиРоссийские войска постепенно продвигаются в направлении Суджи, освобождая оккупированную ВСУ территорию Курской области. Ближе всего удалось подойти подразделениям, ведущим наступления с юга и востока от города. В частности, сообщалось о боях в населенном пункте Махновка, расположенном практически вплотную к Судже. Также продолжаются столкновения в хуторе Дмитрюков.При этом под Махновкой российским войскам удалось занять господствующие высоты, контроль над которыми упрощает выполнение боевых задач.Обстановка в Судже сейчасБеженцы, которым удалось спастись из-под украинской оккупации, сообщают о военных преступлениях со стороны ВСУ и наемников в отношении мирных жителей.В начале октября посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что из-за действий ВСУ в Курской области пострадали более 300 мирных жителей, около 70 погибли, но реальное число, вероятно, сильно больше. В докладе, представленном УВКПЧ Совету по правам человека, говорилось о 12 погибших и 201 раненом мирном жителе.Символика, краткая история города, экономика и значимость городаСуджа основана в 1661-м. По приглашению Москвы бывшее Дикое Поле осваивались черкасами - православными переселенцами с Украины, которая в то время входила в состав Речи Посполитой. Основателем считается ахтырский казак Марк Тимофеевич Бученко. Город назван в честь одноименной реки. На гербе, утвержденном в 1780-м, - гусь, сидящий в тростнике (место отличалось изобилием этих птиц).До Революции - уездный город. Согласно переписи 1897-го, большая часть населения указывала в качестве родного “малорусский” язык. Пик численности - в 1912-м: 12 тысяч 800 человек. Во время Гражданской войны населенный пункт несколько раз переходил из рук в руки - его занимали красные, белые и отряды Махно. С 1922-го - в составе РСФСР.Во время Великой Отечественной - под немецкой оккупацией. Город был сильно разрушен. Освобожден войсками 3 марта 1943 года Воронежского фронта в ходе Харьковской наступательной операции.После войны в городе были построены предприятия машиностроительной (завод тракторных агрегатов) и пищевой промышленности (маслодельный комбинат, мясокомбинат, мясохладобойня), а также газоизмерительная станция, через которую проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. Там работал как российский, так и украинский персонал.Согласно переписи 2020-го, в городе проживало пять тысяч сто двадцать семь человек. Девяносто шесть процентов из них - русские, на втором месте украинцы (1,1 процента), на третьем армяне (0,4 процента). В последние годы численность снижалась: по состоянию на январь 2024-го она составляла менее пяти тысяч человек (Росстат).

https://ria.ru/20250203/sudzha-1997022666.html

https://ria.ru/20250202/alaudinov-1996870378.html

https://ria.ru/20241228/vsu-1991795944.html

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справки, суджа, курская область, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины, курская аэс, федеральная служба государственной статистики (росстат)