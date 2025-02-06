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Суд в Курске заочно арестовал журналистов из США за пересечение границы
Суд в Курске заочно арестовал журналистов из США за пересечение границы - РИА Новости, 06.02.2025
Суд в Курске заочно арестовал журналистов из США за пересечение границы
Ленинский районный суд города Курска заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу журналистам США Флетчера Янга и Катрин Дисс за незаконное... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:55:00+03:00
2025-02-06T18:55:00+03:00
2025-02-06T19:08:00+03:00
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КУРСК, 6 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу журналистам США Флетчера Янга и Катрин Дисс за незаконное пересечение государственной границы РФ, сообщили в пресс-службе объединенной судебный системы Курской области."Янг Флетчер и Дисс Катрин заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ). Они объявлены в федеральный, межгосударственный и международный розыск. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания журналистов на территории РФ или с момента экстрадиции", - сообщили в пресс-службе судов.Из материалов дела следует, что граждане США Янг и Дисс, направляясь с территории Украины, с иными неустановленными лицами въехали в Российскую Федерацию с целью съёмки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины в Суджанский район Курской области.
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происшествия, сша, курск, россия
Происшествия, США, Курск, Россия
Суд в Курске заочно арестовал журналистов из США за пересечение границы
Суд в Курске заочно арестовал двух журналистов из США за пересечение границы