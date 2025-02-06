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Американские чиновники шокированы заявлением Трампа о Газе - РИА Новости, 06.02.2025
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04:44 06.02.2025 (обновлено: 07:19 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/ssha-1997638926.html
Американские чиновники шокированы заявлением Трампа о Газе
Американские чиновники шокированы заявлением Трампа о Газе - РИА Новости, 06.02.2025
Американские чиновники шокированы заявлением Трампа о Газе
Американские чиновники, в том числе в Пентагоне и госдепартаменте, были шокированы заявлением президента США Дональда Трампа о "взятии под контроль" сектора... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T04:44:00+03:00
2025-02-06T07:19:00+03:00
в мире
сша
палестина
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дональд трамп
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американские чиновники, в том числе в Пентагоне и госдепартаменте, были шокированы заявлением президента США Дональда Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа и даже не провели заранее оценку осуществимости этой идеи, считают её фантастической даже для Трампа, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию". "Когда президент Трамп объявил во вторник своё предложение о взятии сектора Газа под контроль Соединёнными Штатами, он шокировал даже высокопоставленных членов своего собственного Белого дома и правительства... Внутри правительства США не было никаких встреч с госдепартаментом или Пентагоном, как это обычно происходит при любом серьёзном внешнеполитическом предложении, тем более такого масштаба... Несколько высокопоставленных чиновников... считают это (слова президента США о Газе - ред.) фантастическим даже для Трампа", - говорится в сообщении. Как сообщили газете источники, администрация Трампа не провела даже самого элементарного планирования, чтобы изучить осуществимость этой идеи, и ни американцы, ни израильтяне не ожидали, что Трамп выдвинет такое предложение. По данным источников, в частном порядке Трамп в течение нескольких недель говорил о возможной принадлежности сектора Газа США, а обдумывание этой идеи ускорилось после того, как спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф вернулся из Газы на прошлой неделе и "описал ужасающие условия там". "Не только американцы были застигнуты врасплох, объявление стало таким же сюрпризом для израильских гостей Трампа", - добавляет газета. Ранее эмиссар Белого дома провел в Газе большую часть дня, оценивая ситуацию с земли и с воздуха. Он стал первым официальным лицом США, посетившим Газу за 15 лет, отмечает портал Axios. По словам Уиткоффа, судя по тому, что он увидел во время своего визита, Газа "непригодна для жизни". Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
https://ria.ru/20250206/gaza-1997626273.html
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в мире, сша, палестина, иордания, дональд трамп, министерство обороны сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Палестина, Иордания, Дональд Трамп, Министерство обороны США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Американские чиновники шокированы заявлением Трампа о Газе

NYT: чиновники в США были шокированы словами Трампа о взятии Газы под контроль

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американские чиновники, в том числе в Пентагоне и госдепартаменте, были шокированы заявлением президента США Дональда Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа и даже не провели заранее оценку осуществимости этой идеи, считают её фантастической даже для Трампа, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
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"Когда президент Трамп объявил во вторник своё предложение о взятии сектора Газа под контроль Соединёнными Штатами, он шокировал даже высокопоставленных членов своего собственного Белого дома и правительства... Внутри правительства США не было никаких встреч с госдепартаментом или Пентагоном, как это обычно происходит при любом серьёзном внешнеполитическом предложении, тем более такого масштаба... Несколько высокопоставленных чиновников... считают это (слова президента США о Газе - ред.) фантастическим даже для Трампа", - говорится в сообщении.
Как сообщили газете источники, администрация Трампа не провела даже самого элементарного планирования, чтобы изучить осуществимость этой идеи, и ни американцы, ни израильтяне не ожидали, что Трамп выдвинет такое предложение. По данным источников, в частном порядке Трамп в течение нескольких недель говорил о возможной принадлежности сектора Газа США, а обдумывание этой идеи ускорилось после того, как спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф вернулся из Газы на прошлой неделе и "описал ужасающие условия там".
"Не только американцы были застигнуты врасплох, объявление стало таким же сюрпризом для израильских гостей Трампа", - добавляет газета.
Ранее эмиссар Белого дома провел в Газе большую часть дня, оценивая ситуацию с земли и с воздуха. Он стал первым официальным лицом США, посетившим Газу за 15 лет, отмечает портал Axios. По словам Уиткоффа, судя по тому, что он увидел во время своего визита, Газа "непригодна для жизни".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
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В миреСШАПалестинаИорданияДональд ТрампМинистерство обороны СШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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