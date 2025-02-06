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США и Израиль договорились работать над угрозами со стороны Ирана - РИА Новости, 06.02.2025
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03:27 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/ssha-1997635201.html
США и Израиль договорились работать над угрозами со стороны Ирана
США и Израиль договорились работать над угрозами со стороны Ирана - РИА Новости, 06.02.2025
США и Израиль договорились работать над угрозами со стороны Ирана
Министр обороны США Пит Хегсет и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече договорились сообща работать над угрозами региональной безопасности... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:27:00+03:00
2025-02-06T03:27:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
пит хегсет
биньямин нетаньяху
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече договорились сообща работать над угрозами региональной безопасности со стороны Ирана, сообщили в Пентагоне. "Оба лидера согласились, что Иран остается угрозой региональной безопасности, и договорились работать сообща над этим вызовом", - говорится в релизе ведомства. Также указано, что Хегсет и Нетаньяху согласились с тем, что региональная интеграция имеет решающее значение для стабильности на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250204/tramp-1997399609.html
иран
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в мире, иран, сша, ближний восток, пит хегсет, биньямин нетаньяху, министерство обороны сша
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Пит Хегсет, Биньямин Нетаньяху, Министерство обороны США
США и Израиль договорились работать над угрозами со стороны Ирана

Хегсет и Нетаньяху договорились работать над угрозами со стороны Ирана

© AP Photo / Ben CurtisПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече договорились сообща работать над угрозами региональной безопасности со стороны Ирана, сообщили в Пентагоне.
"Оба лидера согласились, что Иран остается угрозой региональной безопасности, и договорились работать сообща над этим вызовом", - говорится в релизе ведомства.
Также указано, что Хегсет и Нетаньяху согласились с тем, что региональная интеграция имеет решающее значение для стабильности на Ближнем Востоке.
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В миреИранСШАБлижний ВостокПит ХегсетБиньямин НетаньяхуМинистерство обороны США
 
 
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