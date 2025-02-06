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США и Израиль договорились работать над угрозами со стороны Ирана

США и Израиль договорились работать над угрозами со стороны Ирана - РИА Новости, 06.02.2025

США и Израиль договорились работать над угрозами со стороны Ирана

Министр обороны США Пит Хегсет и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече договорились сообща работать над угрозами региональной безопасности... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T03:27:00+03:00

2025-02-06T03:27:00+03:00

2025-02-06T03:27:00+03:00

в мире

иран

сша

ближний восток

пит хегсет

биньямин нетаньяху

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече договорились сообща работать над угрозами региональной безопасности со стороны Ирана, сообщили в Пентагоне. "Оба лидера согласились, что Иран остается угрозой региональной безопасности, и договорились работать сообща над этим вызовом", - говорится в релизе ведомства. Также указано, что Хегсет и Нетаньяху согласились с тем, что региональная интеграция имеет решающее значение для стабильности на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250204/tramp-1997399609.html

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ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, ближний восток, пит хегсет, биньямин нетаньяху, министерство обороны сша