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США и Израиль договорились работать над угрозами со стороны Ирана
США и Израиль договорились работать над угрозами со стороны Ирана - РИА Новости, 06.02.2025
США и Израиль договорились работать над угрозами со стороны Ирана
Министр обороны США Пит Хегсет и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече договорились сообща работать над угрозами региональной безопасности... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:27:00+03:00
2025-02-06T03:27:00+03:00
2025-02-06T03:27:00+03:00
в мире
иран
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ближний восток
пит хегсет
биньямин нетаньяху
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече договорились сообща работать над угрозами региональной безопасности со стороны Ирана, сообщили в Пентагоне. "Оба лидера согласились, что Иран остается угрозой региональной безопасности, и договорились работать сообща над этим вызовом", - говорится в релизе ведомства. Также указано, что Хегсет и Нетаньяху согласились с тем, что региональная интеграция имеет решающее значение для стабильности на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250204/tramp-1997399609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, ближний восток, пит хегсет, биньямин нетаньяху, министерство обороны сша
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Пит Хегсет, Биньямин Нетаньяху, Министерство обороны США
США и Израиль договорились работать над угрозами со стороны Ирана
Хегсет и Нетаньяху договорились работать над угрозами со стороны Ирана