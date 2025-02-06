https://ria.ru/20250206/ssha-1997632781.html

Республиканская партия намерена утвердить нескольких кандидатов Трампа

Республиканская партия намерена утвердить нескольких кандидатов Трампа - РИА Новости, 06.02.2025

Республиканская партия намерена утвердить нескольких кандидатов Трампа

Контролирующая сенат США Республиканская партия намерена утвердить кандидатов американского президента Дональда Трампа на должности главы национальной разведки, РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T02:43:00+03:00

2025-02-06T02:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Контролирующая сенат США Республиканская партия намерена утвердить кандидатов американского президента Дональда Трампа на должности главы национальной разведки, директора ФБР и министра здравоохранения, невзирая на позицию демократов, заявил сенатор Маркуэйн Маллин в эфире телеканала Fox News. "Мы собираемся двигаться вперед на следующей неделе. Мы утвердим Тулси Габбард, Бобби Кеннеди и Кэша Пателя. Мы намерены двигаться дальше по списку", - сказал он. Маллин отметил, что сенаторы в конечном счете утвердят кандидатов, предложенных главой государства, невзирая на позицию демократов по этому вопросу. Ранее профильные комитеты сената США рекомендовали утвердить Тулси Габбард главой национальной разведки Соединенных Штатов, а Роберта Кеннеди-младшего - на пост министра здравоохранения и социальных служб страны. Ранее газета Washington Post со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо сообщала, что бывший посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди обратилась к американским сенаторам с призывом отклонить кандидатуру ее двоюродного брата Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб страны. В письме она утверждала, что ее двоюродный брат "зависим от внимания и власти", а его кампания против вакцинации способствовала его обогащению.

https://ria.ru/20250125/noem-1995490416.html

https://ria.ru/20241116/kennedi-mladshiy-1984128385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, япония, австралия, тулси габбард, дональд трамп, роберт кеннеди, фбр