Республиканская партия намерена утвердить нескольких кандидатов Трампа
Республиканец Маллин: сенат США утвердит глав нацразведки, ФБР и Минздрава
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Контролирующая сенат США Республиканская партия намерена утвердить кандидатов американского президента Дональда Трампа на должности главы национальной разведки, директора ФБР и министра здравоохранения, невзирая на позицию демократов, заявил сенатор Маркуэйн Маллин в эфире телеканала Fox News.
"Мы собираемся двигаться вперед на следующей неделе. Мы утвердим Тулси Габбард, Бобби Кеннеди и Кэша Пателя. Мы намерены двигаться дальше по списку", - сказал он.
Маллин отметил, что сенаторы в конечном счете утвердят кандидатов, предложенных главой государства, невзирая на позицию демократов по этому вопросу.
Ранее профильные комитеты сената США рекомендовали утвердить Тулси Габбард главой национальной разведки Соединенных Штатов, а Роберта Кеннеди-младшего - на пост министра здравоохранения и социальных служб страны.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо сообщала, что бывший посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди обратилась к американским сенаторам с призывом отклонить кандидатуру ее двоюродного брата Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб страны. В письме она утверждала, что ее двоюродный брат "зависим от внимания и власти", а его кампания против вакцинации способствовала его обогащению.
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