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Республиканская партия намерена утвердить нескольких кандидатов Трампа - РИА Новости, 06.02.2025
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02:43 06.02.2025 (обновлено: 02:44 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/ssha-1997632781.html
Республиканская партия намерена утвердить нескольких кандидатов Трампа
Республиканская партия намерена утвердить нескольких кандидатов Трампа - РИА Новости, 06.02.2025
Республиканская партия намерена утвердить нескольких кандидатов Трампа
Контролирующая сенат США Республиканская партия намерена утвердить кандидатов американского президента Дональда Трампа на должности главы национальной разведки, РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T02:43:00+03:00
2025-02-06T02:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Контролирующая сенат США Республиканская партия намерена утвердить кандидатов американского президента Дональда Трампа на должности главы национальной разведки, директора ФБР и министра здравоохранения, невзирая на позицию демократов, заявил сенатор Маркуэйн Маллин в эфире телеканала Fox News. "Мы собираемся двигаться вперед на следующей неделе. Мы утвердим Тулси Габбард, Бобби Кеннеди и Кэша Пателя. Мы намерены двигаться дальше по списку", - сказал он. Маллин отметил, что сенаторы в конечном счете утвердят кандидатов, предложенных главой государства, невзирая на позицию демократов по этому вопросу. Ранее профильные комитеты сената США рекомендовали утвердить Тулси Габбард главой национальной разведки Соединенных Штатов, а Роберта Кеннеди-младшего - на пост министра здравоохранения и социальных служб страны. Ранее газета Washington Post со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо сообщала, что бывший посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди обратилась к американским сенаторам с призывом отклонить кандидатуру ее двоюродного брата Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб страны. В письме она утверждала, что ее двоюродный брат "зависим от внимания и власти", а его кампания против вакцинации способствовала его обогащению.
https://ria.ru/20250125/noem-1995490416.html
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в мире, сша, япония, австралия, тулси габбард, дональд трамп, роберт кеннеди, фбр
В мире, США, Япония, Австралия, Тулси Габбард, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, ФБР
Республиканская партия намерена утвердить нескольких кандидатов Трампа

Республиканец Маллин: сенат США утвердит глав нацразведки, ФБР и Минздрава

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Контролирующая сенат США Республиканская партия намерена утвердить кандидатов американского президента Дональда Трампа на должности главы национальной разведки, директора ФБР и министра здравоохранения, невзирая на позицию демократов, заявил сенатор Маркуэйн Маллин в эфире телеканала Fox News.
"Мы собираемся двигаться вперед на следующей неделе. Мы утвердим Тулси Габбард, Бобби Кеннеди и Кэша Пателя. Мы намерены двигаться дальше по списку", - сказал он.
Кристи Ноэм - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Кристи Ноэм утвердили на пост министра внутренней безопасности США
25 января, 20:14
Маллин отметил, что сенаторы в конечном счете утвердят кандидатов, предложенных главой государства, невзирая на позицию демократов по этому вопросу.
Ранее профильные комитеты сената США рекомендовали утвердить Тулси Габбард главой национальной разведки Соединенных Штатов, а Роберта Кеннеди-младшего - на пост министра здравоохранения и социальных служб страны.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо сообщала, что бывший посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди обратилась к американским сенаторам с призывом отклонить кандидатуру ее двоюродного брата Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб страны. В письме она утверждала, что ее двоюродный брат "зависим от внимания и власти", а его кампания против вакцинации способствовала его обогащению.
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
СМИ: лоббисты хотят не допустить утверждения кандидатуры Кеннеди-младшего
16 ноября 2024, 10:20
 
В миреСШАЯпонияАвстралияТулси ГаббардДональд ТрампРоберт КеннедиФБР
 
 
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