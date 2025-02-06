США не знают, близок ли Иран к созданию ядерного оружия, заявил сенатор
Сенатор Тубервилл: США не знают, насколько близок Иран к возможному созданию ЯО
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США не знают, насколько близок Иран к возможному созданию ядерного оружия, заявил американский сенатор Томми Тубервилл в интервью телеканалу Fox News.
“Возможно, они становятся все ближе и ближе. Мы просто в самом деле не знаем, насколько близко”, - сообщил он, говоря о перспективе создания Ираном ядерного оружия.
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Тубервилл добавил, что несмотря на отсутствие информации у Вашингтона относительно якобы имеющегося прогресса Тегерана в области создания ядерного оружия, США намерены не допустить его появления.
Ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сообщил, что заявления, касающиеся стремления Тегерана создать ядерное оружие, являются большой ложью, и это много раз было доказано.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, при этом не исключил контактов с руководством страны, указав, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми".
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил в среду, что волнение Трампа насчет создания Ираном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) Верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.