https://ria.ru/20250206/ssha-1997628946.html

США не знают, близок ли Иран к созданию ядерного оружия, заявил сенатор

США не знают, близок ли Иран к созданию ядерного оружия, заявил сенатор - РИА Новости, 06.02.2025

США не знают, близок ли Иран к созданию ядерного оружия, заявил сенатор

США не знают, насколько близок Иран к возможному созданию ядерного оружия, заявил американский сенатор Томми Тубервилл в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T01:17:00+03:00

2025-02-06T01:17:00+03:00

2025-02-06T01:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США не знают, насколько близок Иран к возможному созданию ядерного оружия, заявил американский сенатор Томми Тубервилл в интервью телеканалу Fox News. “Возможно, они становятся все ближе и ближе. Мы просто в самом деле не знаем, насколько близко”, - сообщил он, говоря о перспективе создания Ираном ядерного оружия. Тубервилл добавил, что несмотря на отсутствие информации у Вашингтона относительно якобы имеющегося прогресса Тегерана в области создания ядерного оружия, США намерены не допустить его появления. Ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сообщил, что заявления, касающиеся стремления Тегерана создать ядерное оружие, являются большой ложью, и это много раз было доказано. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, при этом не исключил контактов с руководством страны, указав, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил в среду, что волнение Трампа насчет создания Ираном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) Верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.

https://ria.ru/20241213/tramp-1988962749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, марко рубио