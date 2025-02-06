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США не знают, близок ли Иран к созданию ядерного оружия, заявил сенатор - РИА Новости, 06.02.2025
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01:17 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/ssha-1997628946.html
США не знают, близок ли Иран к созданию ядерного оружия, заявил сенатор
США не знают, близок ли Иран к созданию ядерного оружия, заявил сенатор - РИА Новости, 06.02.2025
США не знают, близок ли Иран к созданию ядерного оружия, заявил сенатор
США не знают, насколько близок Иран к возможному созданию ядерного оружия, заявил американский сенатор Томми Тубервилл в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T01:17:00+03:00
2025-02-06T01:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США не знают, насколько близок Иран к возможному созданию ядерного оружия, заявил американский сенатор Томми Тубервилл в интервью телеканалу Fox News. “Возможно, они становятся все ближе и ближе. Мы просто в самом деле не знаем, насколько близко”, - сообщил он, говоря о перспективе создания Ираном ядерного оружия. Тубервилл добавил, что несмотря на отсутствие информации у Вашингтона относительно якобы имеющегося прогресса Тегерана в области создания ядерного оружия, США намерены не допустить его появления. Ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сообщил, что заявления, касающиеся стремления Тегерана создать ядерное оружие, являются большой ложью, и это много раз было доказано. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, при этом не исключил контактов с руководством страны, указав, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил в среду, что волнение Трампа насчет создания Ираном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) Верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.
https://ria.ru/20241213/tramp-1988962749.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, марко рубио
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Марко Рубио
США не знают, близок ли Иран к созданию ядерного оружия, заявил сенатор

Сенатор Тубервилл: США не знают, насколько близок Иран к возможному созданию ЯО

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США не знают, насколько близок Иран к возможному созданию ядерного оружия, заявил американский сенатор Томми Тубервилл в интервью телеканалу Fox News.
“Возможно, они становятся все ближе и ближе. Мы просто в самом деле не знаем, насколько близко”, - сообщил он, говоря о перспективе создания Ираном ядерного оружия.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Трамп рассматривает возможность превентивных авиаударов по Ирану, пишет WSJ
13 декабря 2024, 09:43
Тубервилл добавил, что несмотря на отсутствие информации у Вашингтона относительно якобы имеющегося прогресса Тегерана в области создания ядерного оружия, США намерены не допустить его появления.
Ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сообщил, что заявления, касающиеся стремления Тегерана создать ядерное оружие, являются большой ложью, и это много раз было доказано.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, при этом не исключил контактов с руководством страны, указав, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми".
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил в среду, что волнение Трампа насчет создания Ираном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) Верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
МИД Ирана опроверг заявления о попытках создать ядерное оружие
Вчера, 12:19
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАббас АракчиМарко Рубио
 
 
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