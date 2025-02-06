https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997825520.html

Спецоперация, 6 февраля: ВС России отбили атаки ВСУ в Курской области

Спецоперация, 6 февраля: ВС России отбили атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025

Спецоперация, 6 февраля: ВС России отбили атаки ВСУ в Курской области

Украинские войска в четверг с утра предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, сообщило... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:18:00+03:00

2025-02-06T19:18:00+03:00

2025-02-06T19:18:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в четверг с утра предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, сообщило Минобороны РФ. Противник был своевременно выявлен, наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 мск атаки отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск. Потери противника в ходе неудачного контрнаступления составили шесть танков, три машины разграждения, три БМП и 14 боевых бронированных машин, отметили в Минобороны. Кроме того, ВСУ на курском направлении за сутки потеряли до 205 человек и три танка. Потери украинских войск в зоне СВО за минувшие сутки составили до 1065 человек, следует из сводки Минобороны. Атаки ВСУ по РФПВО за ночь уничтожила 28 украинских дронов, сообщило Минобороны. Тринадцать были сбиты над Азовским морем, восемь - над Ростовской областью, еще шесть - над Кубанью, один уничтожили над Астраханской областью. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил днем, что мужчина и две девушки 14 и 18 лет погибли в районе села Логачёвка Валуйского округа при сбросе взрывного устройства с украинского дрона на легковой автомобиль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти делают все возможное для оказания помощи жителям Курской области, находящимся на подконтрольных ВСУ территориях. Он добавил, что обсуждение возможности организации гуманитарного коридора в Курской области зависит от контактов по линии военных, которые не могут быть публичными. Поддержка Запада Украина за последние три года получила 27,2% всех средств Агентства США по международному развитию (USAID), работа которого подверглась резкой критике нового руководства в Вашингтоне, выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov. Согласно опубликованным данным, Украина с 2022 года стала крупнейшим получателем помощи USAID. Тогда ей было выделено 9,95 миллиарда долларов из 41,5 миллиарда общего бюджета агентства. В 2023 году финансирование увеличилось до 16,43 миллиарда долларов (38,8% всех расходов), а в 2024 году составило 6,05 миллиарда долларов из 35,4 миллиарда. За три года США направили Украине 32,4 миллиарда долларов, что составляет 27,2% от общего объема (119,3 миллиарда долларов) финансирования USAID. Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню. По словам Лекорню, украинские пилоты в течение нескольких месяцев проходили обучение управлению ими во Франции. В свою очередь посол России во Франции Алексей Мешков заявил РИА Новости, что поставка Киеву этих самолетов является ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений. Подразделение финских наемников появилось в ВСУ под видом волонтеров-медиковФинские наёмники под видом волонтёров-медиков создали собственное подразделение Nordic Combat Medics в составе украинского добровольческого батальона "Госпитальеры", выяснило РИА Новости. Ранее группа вела аккаунт под названием finnish_rescue_team, но после 2023 года сменила его. "Волонтёры" всё равно продолжают использовать вещи с логотипом IFRT (International Finnish Rescue Team) и даже технику. Мирный план СШАСпецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог заявил, что в планах по завершению конфликта необходимо учитывать мнение всех сторон, обсуждать уступки только лицом к лицу. Он добавил, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. Келлог выразил мнение, что только президент США Дональд Трамп может положить конец украинскому конфликту.

https://ria.ru/20250206/ukraine-1997799150.html

https://ria.ru/20250206/zaes-1997681926.html

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https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html

https://ria.ru/20250203/finlyandiya-1997186327.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, себастьян лекорню, кит келлог, вячеслав гладков, вооруженные силы рф, сша, франция, вооруженные силы украины