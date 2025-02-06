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ВСУ потеряли свыше 200 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки
ВСУ потеряли свыше 200 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки - РИА Новости, 06.02.2025
ВСУ потеряли свыше 200 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:19:00+03:00
2025-02-06T12:19:00+03:00
2025-02-06T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай, Загрызово Харьковской области, Шандриголово, Новое, Ямполовка и Колодези Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли свыше 200 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки
ВСУ потеряли свыше 200 боевиков и танк в зоне действий бойцов "Запада" за сутки