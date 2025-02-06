https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997700205.html

ВСУ потеряли свыше 200 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки

ВСУ потеряли свыше 200 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки - РИА Новости, 06.02.2025

ВСУ потеряли свыше 200 боевиков в зоне действий бойцов "Запада" за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:19:00+03:00

2025-02-06T12:19:00+03:00

2025-02-06T13:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай, Загрызово Харьковской области, Шандриголово, Новое, Ямполовка и Колодези Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы рф