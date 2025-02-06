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Марочко рассказал о ситуации на границе Белгородской области с Украиной - РИА Новости, 06.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997648364.html
Марочко рассказал о ситуации на границе Белгородской области с Украиной
Марочко рассказал о ситуации на границе Белгородской области с Украиной - РИА Новости, 06.02.2025
Марочко рассказал о ситуации на границе Белгородской области с Украиной
Российские силы выбили ВСУ с позиций вблизи границы Белгородской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:22:00+03:00
2025-02-06T08:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 фев - РИА Новости. Российские силы выбили ВСУ с позиций вблизи границы Белгородской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе плановой боевой работы наши войска продолжают отодвигать вооруженные формирования Украины от границы Белгородской области. После нанесения поражения вооруженным формированиям Украины российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Лиман Второй, Тополи и юго-западнее Логачевки Белгородской области", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Он уточнил, что ВС РФ форсировали водную преграду и создали плацдарм для продвижения вглубь украинских позиций, улучшив ситуацию на участке границы протяженностью порядка 1,5 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Марочко рассказал о ситуации на границе Белгородской области с Украиной

Марочко: ВС РФ выбили ВСУ с позиций около Лимана Второго, Тополей и Логачевки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 фев - РИА Новости. Российские силы выбили ВСУ с позиций вблизи границы Белгородской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе плановой боевой работы наши войска продолжают отодвигать вооруженные формирования Украины от границы Белгородской области. После нанесения поражения вооруженным формированиям Украины российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Лиман Второй, Тополи и юго-западнее Логачевки Белгородской области", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Он уточнил, что ВС РФ форсировали водную преграду и создали плацдарм для продвижения вглубь украинских позиций, улучшив ситуацию на участке границы протяженностью порядка 1,5 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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