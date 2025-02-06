https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997640807.html
Российский вертолет сорвал ротацию ВСУ в Курской области
Российский вертолет сорвал ротацию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
Российский вертолет сорвал ротацию ВСУ в Курской области
Российский вертолёт Ми-28НМ ракетным ударом сорвал ротацию украинских подразделений в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T05:31:00+03:00
2025-02-06T05:31:00+03:00
2025-02-06T05:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ ракетным ударом сорвал ротацию украинских подразделений в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ, в составе смешанной тактической группы, сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что лётчики армейской авиации выполняли задачу по поддержке сухопутных войск. Они провели пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - уточнили в Минобороны. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик работы российских лётчиков. Показано, как вертолёт готовится к вылету на аэродроме, а потом выполняет полёт в сопровождении другого вертолёта. Также показаны пуски ракет и возвращение машин на аэродром.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Российский вертолет сорвал ротацию ВСУ в Курской области
Минобороны: российский вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курской области
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ ракетным ударом сорвал ротацию украинских подразделений в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ, в составе смешанной тактической группы, сорвал ротацию подразделений ВСУ
в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лётчики армейской авиации выполняли задачу по поддержке сухопутных войск. Они провели пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.
"После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - уточнили в Минобороны.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик работы российских лётчиков. Показано, как вертолёт готовится к вылету на аэродроме, а потом выполняет полёт в сопровождении другого вертолёта. Также показаны пуски ракет и возвращение машин на аэродром.