https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997640807.html

Российский вертолет сорвал ротацию ВСУ в Курской области

Российский вертолет сорвал ротацию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025

Российский вертолет сорвал ротацию ВСУ в Курской области

Российский вертолёт Ми-28НМ ракетным ударом сорвал ротацию украинских подразделений в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T05:31:00+03:00

2025-02-06T05:31:00+03:00

2025-02-06T05:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ ракетным ударом сорвал ротацию украинских подразделений в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ, в составе смешанной тактической группы, сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что лётчики армейской авиации выполняли задачу по поддержке сухопутных войск. Они провели пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - уточнили в Минобороны. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик работы российских лётчиков. Показано, как вертолёт готовится к вылету на аэродроме, а потом выполняет полёт в сопровождении другого вертолёта. Также показаны пуски ракет и возвращение машин на аэродром.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм