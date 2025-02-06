https://ria.ru/20250206/sovet-1997706326.html

В СПЧ ООН рассказали, до каких пор США и Израиль будут там наблюдателями

В СПЧ ООН рассказали, до каких пор США и Израиль будут там наблюдателями - РИА Новости, 06.02.2025

В СПЧ ООН рассказали, до каких пор США и Израиль будут там наблюдателями

США и Израиль остаются наблюдателями в Совете ООН по правам человека, пока они являются государствами-членами ООН, заявил РИА Новости пресс-секретарь СПЧ ООН... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:38:00+03:00

2025-02-06T12:38:00+03:00

2025-02-06T12:38:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 6 фев - РИА Новости. США и Израиль остаются наблюдателями в Совете ООН по правам человека, пока они являются государствами-членами ООН, заявил РИА Новости пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим. "США и Израиль де-факто остаются наблюдателями в Совете по правам человека ООН до тех пор, пока они являются членами ООН. Табличка с названием их страны останется в зале, они могут заходить когда захотят", - сказал он. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из Совета ООН по правам человека.

https://ria.ru/20250206/sovet-1997693535.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, дональд трамп, оон