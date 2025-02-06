https://ria.ru/20250206/sovet-1997706326.html
В СПЧ ООН рассказали, до каких пор США и Израиль будут там наблюдателями
В СПЧ ООН рассказали, до каких пор США и Израиль будут там наблюдателями - РИА Новости, 06.02.2025
В СПЧ ООН рассказали, до каких пор США и Израиль будут там наблюдателями
США и Израиль остаются наблюдателями в Совете ООН по правам человека, пока они являются государствами-членами ООН, заявил РИА Новости пресс-секретарь СПЧ ООН... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:38:00+03:00
2025-02-06T12:38:00+03:00
2025-02-06T12:38:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 6 фев - РИА Новости. США и Израиль остаются наблюдателями в Совете ООН по правам человека, пока они являются государствами-членами ООН, заявил РИА Новости пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим. "США и Израиль де-факто остаются наблюдателями в Совете по правам человека ООН до тех пор, пока они являются членами ООН. Табличка с названием их страны останется в зале, они могут заходить когда захотят", - сказал он. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из Совета ООН по правам человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, дональд трамп, оон
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ООН
В СПЧ ООН рассказали, до каких пор США и Израиль будут там наблюдателями
Сим: США и Израиль остаются наблюдателями в СПЧ ООН, пока являются членами ООН