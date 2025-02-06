https://ria.ru/20250206/shoshoake-1997638232.html

Возможный кандидат в президенты Румынии Шошоакэ посетит Россию

Возможный кандидат в президенты Румынии Шошоакэ посетит Россию - РИА Новости, 06.02.2025

Возможный кандидат в президенты Румынии Шошоакэ посетит Россию

Возможный кандидат в президенты Румынии от оппозиции Диана Шошоакэ заявила в интервью РИА Новости, что по приглашению российской стороны посетит Москву, где... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T04:18:00+03:00

2025-02-06T04:18:00+03:00

2025-02-06T04:18:00+03:00

в мире

румыния

москва

россия

кэлин джеорджеску

нато

евросоюз

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860485066_0:100:1923:1182_1920x0_80_0_0_be3834428395e7ff8544fd26a9ba8ec8.jpg

КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Возможный кандидат в президенты Румынии от оппозиции Диана Шошоакэ заявила в интервью РИА Новости, что по приглашению российской стороны посетит Москву, где обсудит вопросы двухсторонних отношений. Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. Конституционный суд Румынии в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты. Политик является лидером оппозиционной политсилы S.O.S Romania и депутатом Европарламента. "Мой визит в Москву состоится скоро по приглашению российской стороны, когда российские decision-makers (лица, принимающие решения – ред.) сочтут, что это наиболее подходящий момент для плодотворных дискуссий о мире в регионе", - сказала Шошоакэ, которая также является сенатором румынского парламента и лидером политсилы S.O.S. Romania. Политик отметила, что о деталях визита может сообщить позже, но в Москве она обсудит важные стратегические вопросы. "Я точно могу сказать, что улучшение отношений между Румынией и Россией и поиск путей нормализации двусторонних отношений между двумя государствами определенно будут среди обсуждаемых тем", - добавила Шошоакэ. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

https://ria.ru/20250205/shoshoake-1997423413.html

румыния

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, москва, россия, кэлин джеорджеску, нато, евросоюз, европарламент