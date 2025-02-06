Возможный кандидат в президенты Румынии Шошоакэ посетит Россию
Возможный кандидат в лидеры Румынии Шошоакэ посетит Москву по приглашению России
© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсетиДиана Йовановичи-Шошоакэ
© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсети
Диана Йовановичи-Шошоакэ. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Возможный кандидат в президенты Румынии от оппозиции Диана Шошоакэ заявила в интервью РИА Новости, что по приглашению российской стороны посетит Москву, где обсудит вопросы двухсторонних отношений.
Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. Конституционный суд Румынии в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты. Политик является лидером оппозиционной политсилы S.O.S Romania и депутатом Европарламента.
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"Мой визит в Москву состоится скоро по приглашению российской стороны, когда российские decision-makers (лица, принимающие решения – ред.) сочтут, что это наиболее подходящий момент для плодотворных дискуссий о мире в регионе", - сказала Шошоакэ, которая также является сенатором румынского парламента и лидером политсилы S.O.S. Romania.
Политик отметила, что о деталях визита может сообщить позже, но в Москве она обсудит важные стратегические вопросы.
"Я точно могу сказать, что улучшение отношений между Румынией и Россией и поиск путей нормализации двусторонних отношений между двумя государствами определенно будут среди обсуждаемых тем", - добавила Шошоакэ.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.