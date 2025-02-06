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Возможный кандидат в президенты Румынии Шошоакэ посетит Россию - РИА Новости, 06.02.2025
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04:18 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/shoshoake-1997638232.html
Возможный кандидат в президенты Румынии Шошоакэ посетит Россию
Возможный кандидат в президенты Румынии Шошоакэ посетит Россию - РИА Новости, 06.02.2025
Возможный кандидат в президенты Румынии Шошоакэ посетит Россию
Возможный кандидат в президенты Румынии от оппозиции Диана Шошоакэ заявила в интервью РИА Новости, что по приглашению российской стороны посетит Москву, где... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T04:18:00+03:00
2025-02-06T04:18:00+03:00
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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Возможный кандидат в президенты Румынии от оппозиции Диана Шошоакэ заявила в интервью РИА Новости, что по приглашению российской стороны посетит Москву, где обсудит вопросы двухсторонних отношений. Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. Конституционный суд Румынии в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты. Политик является лидером оппозиционной политсилы S.O.S Romania и депутатом Европарламента. "Мой визит в Москву состоится скоро по приглашению российской стороны, когда российские decision-makers (лица, принимающие решения – ред.) сочтут, что это наиболее подходящий момент для плодотворных дискуссий о мире в регионе", - сказала Шошоакэ, которая также является сенатором румынского парламента и лидером политсилы S.O.S. Romania. Политик отметила, что о деталях визита может сообщить позже, но в Москве она обсудит важные стратегические вопросы. "Я точно могу сказать, что улучшение отношений между Румынией и Россией и поиск путей нормализации двусторонних отношений между двумя государствами определенно будут среди обсуждаемых тем", - добавила Шошоакэ. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.
https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html
https://ria.ru/20250205/shoshoake-1997423413.html
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в мире, румыния, москва, россия, кэлин джеорджеску, нато, евросоюз, европарламент
В мире, Румыния, Москва, Россия, Кэлин Джеорджеску, НАТО, Евросоюз, Европарламент
Возможный кандидат в президенты Румынии Шошоакэ посетит Россию

Возможный кандидат в лидеры Румынии Шошоакэ посетит Москву по приглашению России

© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсетиДиана Йовановичи-Шошоакэ
Диана Йовановичи-Шошоакэ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсети
Диана Йовановичи-Шошоакэ. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Возможный кандидат в президенты Румынии от оппозиции Диана Шошоакэ заявила в интервью РИА Новости, что по приглашению российской стороны посетит Москву, где обсудит вопросы двухсторонних отношений.
Румыния в последние годы переживает политическую нестабильность, связанную с борьбой между прозападными силами, выступающими за интеграцию с ЕС и НАТО, и оппозицией, которая критикует внешнее влияние и коррупцию внутри страны. Конституционный суд Румынии в октябре прошлого года аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата в президенты. Политик является лидером оппозиционной политсилы S.O.S Romania и депутатом Европарламента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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"Мой визит в Москву состоится скоро по приглашению российской стороны, когда российские decision-makers (лица, принимающие решения – ред.) сочтут, что это наиболее подходящий момент для плодотворных дискуссий о мире в регионе", - сказала Шошоакэ, которая также является сенатором румынского парламента и лидером политсилы S.O.S. Romania.
Политик отметила, что о деталях визита может сообщить позже, но в Москве она обсудит важные стратегические вопросы.
"Я точно могу сказать, что улучшение отношений между Румынией и Россией и поиск путей нормализации двусторонних отношений между двумя государствами определенно будут среди обсуждаемых тем", - добавила Шошоакэ.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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В миреРумынияМоскваРоссияКэлин ДжеорджескуНАТОЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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