https://ria.ru/20250206/shkoly-1997738933.html

Девять школ капитально отремонтируют в Рязанской области в этом году

Девять школ капитально отремонтируют в Рязанской области в этом году - РИА Новости, 06.02.2025

Девять школ капитально отремонтируют в Рязанской области в этом году

Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал программу капитального ремонта школ одной из самых масштабных в регионе: за три года привели в порядок 46... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:34:00+03:00

2025-02-06T14:34:00+03:00

2025-02-06T14:34:00+03:00

рязанская область

рязанская область

рязань

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РЯЗАНЬ, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал программу капитального ремонта школ одной из самых масштабных в регионе: за три года привели в порядок 46 учреждений, в этом году планируется еще девять. "Программа капремонта школ – одна из самых масштабных и важных у нас в области. За три года привели в порядок 46 школ. В этом году обновим девять школ в семи муниципалитетах", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в этом году капремонт проведут в школах № 9/31 и № 58 в Рязани, в Александро-Невском, Рыбном, Скопине, школе № 4 в Касимове, школе имени Героя РФ И.В. Сарычева в Кораблино, Спасской гимназии и Гусевской школе в Касимовском районе. По словам губернатора, благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" будут приведены в порядок помещения, фасады и коммуникации, закупят современное оборудование для учебы. Муниципалитетам ставится задача проработать подъездные пути и пешеходные дорожки к близлежащим домам. "Педагоги, родители и ученики сами выбирают, как будет выглядеть родная школа. С учётом их пожеланий студенческие команды наших колледжей по проекту "Школа мечты" разработали оформление и цветовые решения. У каждой школы будет свой неповторимый стиль", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20250205/praktikum-1997614303.html

https://ria.ru/20250203/detsady-1997236477.html

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рязанская область, рязань, павел малков