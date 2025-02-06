https://ria.ru/20250206/shkoly-1997738933.html
Девять школ капитально отремонтируют в Рязанской области в этом году
Девять школ капитально отремонтируют в Рязанской области в этом году - РИА Новости, 06.02.2025
Девять школ капитально отремонтируют в Рязанской области в этом году
Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал программу капитального ремонта школ одной из самых масштабных в регионе: за три года привели в порядок 46... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:34:00+03:00
2025-02-06T14:34:00+03:00
2025-02-06T14:34:00+03:00
рязанская область
рязанская область
рязань
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908480401_0:0:2903:1632_1920x0_80_0_0_aa3fb2096ac3796e093069f82bc8fcda.jpg
РЯЗАНЬ, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал программу капитального ремонта школ одной из самых масштабных в регионе: за три года привели в порядок 46 учреждений, в этом году планируется еще девять. "Программа капремонта школ – одна из самых масштабных и важных у нас в области. За три года привели в порядок 46 школ. В этом году обновим девять школ в семи муниципалитетах", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в этом году капремонт проведут в школах № 9/31 и № 58 в Рязани, в Александро-Невском, Рыбном, Скопине, школе № 4 в Касимове, школе имени Героя РФ И.В. Сарычева в Кораблино, Спасской гимназии и Гусевской школе в Касимовском районе. По словам губернатора, благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" будут приведены в порядок помещения, фасады и коммуникации, закупят современное оборудование для учебы. Муниципалитетам ставится задача проработать подъездные пути и пешеходные дорожки к близлежащим домам. "Педагоги, родители и ученики сами выбирают, как будет выглядеть родная школа. С учётом их пожеланий студенческие команды наших колледжей по проекту "Школа мечты" разработали оформление и цветовые решения. У каждой школы будет свой неповторимый стиль", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20250205/praktikum-1997614303.html
https://ria.ru/20250203/detsady-1997236477.html
рязанская область
рязань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908480401_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_14fd160dd8f20ebe1dd5daefa054ad9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, рязань, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Павел Малков
Девять школ капитально отремонтируют в Рязанской области в этом году
Глава Рязанской области Малков: в регионе проведут капремонт девяти школ