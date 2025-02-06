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Девять школ капитально отремонтируют в Рязанской области в этом году - РИА Новости, 06.02.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
14:34 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/shkoly-1997738933.html
Девять школ капитально отремонтируют в Рязанской области в этом году
Девять школ капитально отремонтируют в Рязанской области в этом году - РИА Новости, 06.02.2025
Девять школ капитально отремонтируют в Рязанской области в этом году
Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал программу капитального ремонта школ одной из самых масштабных в регионе: за три года привели в порядок 46... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:34:00+03:00
2025-02-06T14:34:00+03:00
рязанская область
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал программу капитального ремонта школ одной из самых масштабных в регионе: за три года привели в порядок 46 учреждений, в этом году планируется еще девять. "Программа капремонта школ – одна из самых масштабных и важных у нас в области. За три года привели в порядок 46 школ. В этом году обновим девять школ в семи муниципалитетах", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в этом году капремонт проведут в школах № 9/31 и № 58 в Рязани, в Александро-Невском, Рыбном, Скопине, школе № 4 в Касимове, школе имени Героя РФ И.В. Сарычева в Кораблино, Спасской гимназии и Гусевской школе в Касимовском районе. По словам губернатора, благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" будут приведены в порядок помещения, фасады и коммуникации, закупят современное оборудование для учебы. Муниципалитетам ставится задача проработать подъездные пути и пешеходные дорожки к близлежащим домам. "Педагоги, родители и ученики сами выбирают, как будет выглядеть родная школа. С учётом их пожеланий студенческие команды наших колледжей по проекту "Школа мечты" разработали оформление и цветовые решения. У каждой школы будет свой неповторимый стиль", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20250205/praktikum-1997614303.html
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рязанская область, рязань, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Павел Малков
Девять школ капитально отремонтируют в Рязанской области в этом году

Глава Рязанской области Малков: в регионе проведут капремонт девяти школ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал программу капитального ремонта школ одной из самых масштабных в регионе: за три года привели в порядок 46 учреждений, в этом году планируется еще девять.
"Программа капремонта школ – одна из самых масштабных и важных у нас в области. За три года привели в порядок 46 школ. В этом году обновим девять школ в семи муниципалитетах", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
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Он уточнил, что в этом году капремонт проведут в школах № 9/31 и № 58 в Рязани, в Александро-Невском, Рыбном, Скопине, школе № 4 в Касимове, школе имени Героя РФ И.В. Сарычева в Кораблино, Спасской гимназии и Гусевской школе в Касимовском районе.
По словам губернатора, благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" будут приведены в порядок помещения, фасады и коммуникации, закупят современное оборудование для учебы. Муниципалитетам ставится задача проработать подъездные пути и пешеходные дорожки к близлежащим домам.
"Педагоги, родители и ученики сами выбирают, как будет выглядеть родная школа. С учётом их пожеланий студенческие команды наших колледжей по проекту "Школа мечты" разработали оформление и цветовые решения. У каждой школы будет свой неповторимый стиль", - подчеркнул глава региона.
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