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В Подмосковье разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 06.02.2025
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16:57 06.02.2025 (обновлено: 17:40 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/samolet-1997783845.html
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 06.02.2025
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэродрома Мячково в Подмосковье, обстоятельства и причины устанавливаются, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:57:00+03:00
2025-02-06T17:40:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэродрома Мячково в Подмосковье, обстоятельства и причины устанавливаются, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры."Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проверяются обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. По предварительной информации, сегодня днем легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэродрома Мячково", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
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московская область (подмосковье)
россия
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Место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
В Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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происшествия, московская область (подмосковье), московская межрегиональная транспортная прокуратура, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Россия
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

В районе аэродрома Мячково в Подмосковье разбился легкомоторный самолет

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэродрома Мячково в Подмосковье, обстоятельства и причины устанавливаются, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проверяются обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. По предварительной информации, сегодня днем легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэродрома Мячково", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Московская межрегиональная транспортная прокуратураРоссия
 
 
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