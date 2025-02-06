https://ria.ru/20250206/samolet-1997783845.html

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 06.02.2025

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэродрома Мячково в Подмосковье, обстоятельства и причины устанавливаются, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:57:00+03:00

2025-02-06T16:57:00+03:00

2025-02-06T17:40:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэродрома Мячково в Подмосковье, обстоятельства и причины устанавливаются, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры."Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проверяются обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. По предварительной информации, сегодня днем легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэродрома Мячково", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

https://ria.ru/20250206/mirage-1997738266.html

московская область (подмосковье)

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Место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье В Раменском районе Московской области разбился легкомоторный самолет, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. 2025-02-06T16:57 true PT0M10S

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происшествия, московская область (подмосковье), московская межрегиональная транспортная прокуратура, россия