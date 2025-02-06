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На причастность к убийству экс-мэра Самары проверят родственницу - РИА Новости, 06.02.2025
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09:50 06.02.2025 (обновлено: 12:14 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/samara-1997660374.html
На причастность к убийству экс-мэра Самары проверят родственницу
На причастность к убийству экс-мэра Самары проверят родственницу - РИА Новости, 06.02.2025
На причастность к убийству экс-мэра Самары проверят родственницу
На причастность к убийству бывшего мэра Самары и его супруги проверяется их родственница, она арестована, рассматриваются различные версии, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:50:00+03:00
2025-02-06T12:14:00+03:00
происшествия
самара
россия
самарская область
виктор тархов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На причастность к убийству бывшего мэра Самары и его супруги проверяется их родственница, она арестована, рассматриваются различные версии, сообщили РИА Новости в СК РФ. Ранее в правоохранительных органах сообщали, что экс-мэр Самары Виктор Тархов и его супруга застрелены, их тела ищут, по подозрению в совершении убийства задержана их внучка Екатерина. О пропаже экс-мэра заявил его деловой партнер. По данным правоохранительных органов, внучка была арестована в среду, показаний она не дает. "Следственными органами СК России по Самарской области расследуется уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Самары и его супруги (часть 2 статьи 105 УК РФ). На причастность к совершению преступления проверяется их родственница, которая заключена под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что следственным путём рассматриваются различные версии произошедшего, устанавливаются все обстоятельства. Также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20250206/tarkhova-1997656107.html
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россия
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происшествия, самара, россия, самарская область, виктор тархов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Виктор Тархов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
На причастность к убийству экс-мэра Самары проверят родственницу

Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова с женой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На причастность к убийству бывшего мэра Самары и его супруги проверяется их родственница, она арестована, рассматриваются различные версии, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее в правоохранительных органах сообщали, что экс-мэр Самары Виктор Тархов и его супруга застрелены, их тела ищут, по подозрению в совершении убийства задержана их внучка Екатерина. О пропаже экс-мэра заявил его деловой партнер. По данным правоохранительных органов, внучка была арестована в среду, показаний она не дает.
"Следственными органами СК России по Самарской области расследуется уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Самары и его супруги (часть 2 статьи 105 УК РФ). На причастность к совершению преступления проверяется их родственница, которая заключена под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственным путём рассматриваются различные версии произошедшего, устанавливаются все обстоятельства.
Также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Екатерина Бельская - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Внучку экс-мэра Самары арестовали по делу о его убийстве
Вчера, 09:26
 
ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьВиктор ТарховАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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