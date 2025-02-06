https://ria.ru/20250206/samara-1997660374.html

На причастность к убийству экс-мэра Самары проверят родственницу

На причастность к убийству экс-мэра Самары проверят родственницу - РИА Новости, 06.02.2025

На причастность к убийству экс-мэра Самары проверят родственницу

На причастность к убийству бывшего мэра Самары и его супруги проверяется их родственница, она арестована, рассматриваются различные версии, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:50:00+03:00

2025-02-06T09:50:00+03:00

2025-02-06T12:14:00+03:00

происшествия

самара

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самарская область

виктор тархов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На причастность к убийству бывшего мэра Самары и его супруги проверяется их родственница, она арестована, рассматриваются различные версии, сообщили РИА Новости в СК РФ. Ранее в правоохранительных органах сообщали, что экс-мэр Самары Виктор Тархов и его супруга застрелены, их тела ищут, по подозрению в совершении убийства задержана их внучка Екатерина. О пропаже экс-мэра заявил его деловой партнер. По данным правоохранительных органов, внучка была арестована в среду, показаний она не дает. "Следственными органами СК России по Самарской области расследуется уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Самары и его супруги (часть 2 статьи 105 УК РФ). На причастность к совершению преступления проверяется их родственница, которая заключена под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что следственным путём рассматриваются различные версии произошедшего, устанавливаются все обстоятельства. Также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20250206/tarkhova-1997656107.html

самара

россия

самарская область

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происшествия, самара, россия, самарская область, виктор тархов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)