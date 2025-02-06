https://ria.ru/20250206/rossija-1997827873.html

Россия не предоставляет Приднестровью газ бесплатно, заявил глава МИД

Россия не предоставляет Приднестровью газ бесплатно, заявил глава МИД - РИА Новости, 06.02.2025

Россия не предоставляет Приднестровью газ бесплатно, заявил глава МИД

Россия не предоставляет Приднестровью бесплатный газ, "гуманитарный газ" - это кредит на его закупку на европейских рынках, объяснил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:32:00+03:00

2025-02-06T19:32:00+03:00

2025-02-06T19:32:00+03:00

экономика

россия

кишинев

молдавия

виталий игнатьев

газпром

евросоюз

транзит газа через украину

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия не предоставляет Приднестровью бесплатный газ, "гуманитарный газ" - это кредит на его закупку на европейских рынках, объяснил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "Речь не идет о бесплатном газе. Речь идет о предоставленном российской стороной кредите на закупку газа. Надеемся, что устойчивый механизм снабжения Приднестровья газовым ресурсом, разработанный при поддержке Российской Федерации, начнет функционировать после 10 февраля. Он будет иметь долгосрочный характер", - сказал Игнатьев, комментируя сообщение о поставках из России "гуманитарного газа". После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло.

https://ria.ru/20250206/pmr-1997809660.html

https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html

россия

кишинев

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экономика, россия, кишинев, молдавия, виталий игнатьев, газпром, евросоюз, транзит газа через украину