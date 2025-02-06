Рейтинг@Mail.ru
Россия не предоставляет Приднестровью газ бесплатно, заявил глава МИД - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/rossija-1997827873.html
Россия не предоставляет Приднестровью газ бесплатно, заявил глава МИД
Россия не предоставляет Приднестровью газ бесплатно, заявил глава МИД - РИА Новости, 06.02.2025
Россия не предоставляет Приднестровью газ бесплатно, заявил глава МИД
Россия не предоставляет Приднестровью бесплатный газ, "гуманитарный газ" - это кредит на его закупку на европейских рынках, объяснил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:32:00+03:00
2025-02-06T19:32:00+03:00
экономика
россия
кишинев
молдавия
виталий игнатьев
газпром
евросоюз
транзит газа через украину
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930062711_0:89:2888:1714_1920x0_80_0_0_2f236e6609296dabafecf3aa4c78ffb5.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия не предоставляет Приднестровью бесплатный газ, "гуманитарный газ" - это кредит на его закупку на европейских рынках, объяснил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "Речь не идет о бесплатном газе. Речь идет о предоставленном российской стороной кредите на закупку газа. Надеемся, что устойчивый механизм снабжения Приднестровья газовым ресурсом, разработанный при поддержке Российской Федерации, начнет функционировать после 10 февраля. Он будет иметь долгосрочный характер", - сказал Игнатьев, комментируя сообщение о поставках из России "гуманитарного газа". После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло.
https://ria.ru/20250206/pmr-1997809660.html
https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html
россия
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930062711_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_dd2f90b30300e7726903a653687ad772.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, кишинев, молдавия, виталий игнатьев, газпром, евросоюз, транзит газа через украину
Экономика, Россия, Кишинев, Молдавия, Виталий Игнатьев, Газпром, Евросоюз, транзит газа через Украину
Россия не предоставляет Приднестровью газ бесплатно, заявил глава МИД

Глава МИД ПМР Игнатьев: Россия не предоставляет бесплатный газ, это кредит

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия не предоставляет Приднестровью бесплатный газ, "гуманитарный газ" - это кредит на его закупку на европейских рынках, объяснил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
"Речь не идет о бесплатном газе. Речь идет о предоставленном российской стороной кредите на закупку газа. Надеемся, что устойчивый механизм снабжения Приднестровья газовым ресурсом, разработанный при поддержке Российской Федерации, начнет функционировать после 10 февраля. Он будет иметь долгосрочный характер", - сказал Игнатьев, комментируя сообщение о поставках из России "гуманитарного газа".
Здание Министерства экономического развития в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Спикер парламента Молдавии поставил ПМР условие для получения помощи от ЕС
Вчера, 18:12
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Россия поставками газа оказывала помощь Приднестровью, заявил глава ПМР
9 января, 07:38
 
ЭкономикаРоссияКишиневМолдавияВиталий ИгнатьевГазпромЕвросоюзтранзит газа через Украину
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала