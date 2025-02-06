https://ria.ru/20250206/rossija-1997827873.html
Россия не предоставляет Приднестровью газ бесплатно, заявил глава МИД
Россия не предоставляет Приднестровью газ бесплатно, заявил глава МИД - РИА Новости, 06.02.2025
Россия не предоставляет Приднестровью газ бесплатно, заявил глава МИД
Россия не предоставляет Приднестровью бесплатный газ, "гуманитарный газ" - это кредит на его закупку на европейских рынках, объяснил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:32:00+03:00
2025-02-06T19:32:00+03:00
2025-02-06T19:32:00+03:00
экономика
россия
кишинев
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виталий игнатьев
газпром
евросоюз
транзит газа через украину
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия не предоставляет Приднестровью бесплатный газ, "гуманитарный газ" - это кредит на его закупку на европейских рынках, объяснил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "Речь не идет о бесплатном газе. Речь идет о предоставленном российской стороной кредите на закупку газа. Надеемся, что устойчивый механизм снабжения Приднестровья газовым ресурсом, разработанный при поддержке Российской Федерации, начнет функционировать после 10 февраля. Он будет иметь долгосрочный характер", - сказал Игнатьев, комментируя сообщение о поставках из России "гуманитарного газа". После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло.
https://ria.ru/20250206/pmr-1997809660.html
https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html
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экономика, россия, кишинев, молдавия, виталий игнатьев, газпром, евросоюз, транзит газа через украину
Экономика, Россия, Кишинев, Молдавия, Виталий Игнатьев, Газпром, Евросоюз, транзит газа через Украину
Россия не предоставляет Приднестровью газ бесплатно, заявил глава МИД
Глава МИД ПМР Игнатьев: Россия не предоставляет бесплатный газ, это кредит