Рейтинг@Mail.ru
Новак прокомментировал инвестсоглашение с Абхазией - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 06.02.2025 (обновлено: 19:13 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/rossija-1997812536.html
Новак прокомментировал инвестсоглашение с Абхазией
Новак прокомментировал инвестсоглашение с Абхазией - РИА Новости, 06.02.2025
Новак прокомментировал инвестсоглашение с Абхазией
Россия согласна с Абхазией в том, что инвестиционное соглашение между странами не получится реализовать в прежнем виде, заявил вице-премьер Александр Новак... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:23:00+03:00
2025-02-06T19:13:00+03:00
экономика
абхазия
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176013_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_daca7d774b15c1f7ebb380b2a3d115c4.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия согласна с Абхазией в том, что инвестиционное соглашение между странами не получится реализовать в прежнем виде, заявил вице-премьер Александр Новак после переговоров с политическим деятелем республики Бадрой Гунба.&quot;Мы вернемся к его рассмотрению и обеспечим, безусловно, баланс взаимных интересов, в том числе населения и бизнеса Абхазии. Это будет документ, который будет учитывать интересы всех сторон. &lt;...&gt; Соглашусь с вами, что в том виде, в котором данное инвестиционное соглашение было, оно не будет реализовано&quot;, — отметил он.По словам Новака, для выполнения инвестпроектов нужно создать условия с учетом мнений и опыта российского бизнеса. Гунба, в свою очередь, подчеркнул, что Абхазия и дальше будет работать в этом направлении. При этом он выразил желание, чтобы баланс интересов в этом вопросе сохранился. "Это интересы инвесторов и интересы граждан нашей страны, нашего государства, и бизнес-сообщества. Мы привержены привлечению инвестиций из России", — отметил абхазский политик.По его словам, за последние несколько лет в экономику Абхазии удалось привлечь более 25 миллиардов рублей российских инвестиций.Гунба также отметил важность инвестиционного климата, так как он помогает создавать дополнительные рабочие места, расширять налогооблагаеую базу и развивать страну.По итогам встречи стороны договорились скорректировать меры и механизмы государственной поддержки со стороны России абхазских инвестпроектов с учетом уже имеющегося опыта взаимодействия с малым и средним бизнесом Республики, добавил кабмин РФ. Они будут учтены при подготовке государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы.
https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997782653.html
https://ria.ru/20250206/spros-1997720759.html
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176013_92:0:812:540_1920x0_80_0_0_a4221ba36256e1ef551d00ad69aac567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, абхазия, россия, александр новак
Экономика, Абхазия, Россия, Александр Новак
Новак прокомментировал инвестсоглашение с Абхазией

Новак: РФ согласна, что инвестсоглашение не будет реализовано в прежнем виде

CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) / Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) /
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия согласна с Абхазией в том, что инвестиционное соглашение между странами не получится реализовать в прежнем виде, заявил вице-премьер Александр Новак после переговоров с политическим деятелем республики Бадрой Гунба.
«

"Мы вернемся к его рассмотрению и обеспечим, безусловно, баланс взаимных интересов, в том числе населения и бизнеса Абхазии. Это будет документ, который будет учитывать интересы всех сторон. <...> Соглашусь с вами, что в том виде, в котором данное инвестиционное соглашение было, оно не будет реализовано", — отметил он.

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Россия готова к поставкам электроэнергии в Абхазию, заявил Грабчак
Вчера, 16:57
По словам Новака, для выполнения инвестпроектов нужно создать условия с учетом мнений и опыта российского бизнеса. Гунба, в свою очередь, подчеркнул, что Абхазия и дальше будет работать в этом направлении. При этом он выразил желание, чтобы баланс интересов в этом вопросе сохранился.
«
"Это интересы инвесторов и интересы граждан нашей страны, нашего государства, и бизнес-сообщества. Мы привержены привлечению инвестиций из России", — отметил абхазский политик.
По его словам, за последние несколько лет в экономику Абхазии удалось привлечь более 25 миллиардов рублей российских инвестиций.
Гунба также отметил важность инвестиционного климата, так как он помогает создавать дополнительные рабочие места, расширять налогооблагаеую базу и развивать страну.
По итогам встречи стороны договорились скорректировать меры и механизмы государственной поддержки со стороны России абхазских инвестпроектов с учетом уже имеющегося опыта взаимодействия с малым и средним бизнесом Республики, добавил кабмин РФ. Они будут учтены при подготовке государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы.
Набережная на закате в Гагре, Абхазия - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Спрос на туры в Абхазию из России начал расти
Вчера, 13:24
 
ЭкономикаАбхазияРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала