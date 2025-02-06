https://ria.ru/20250206/rossija-1997812536.html

Новак прокомментировал инвестсоглашение с Абхазией

Новак прокомментировал инвестсоглашение с Абхазией - РИА Новости, 06.02.2025

Новак прокомментировал инвестсоглашение с Абхазией

Россия согласна с Абхазией в том, что инвестиционное соглашение между странами не получится реализовать в прежнем виде, заявил вице-премьер Александр Новак... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:23:00+03:00

2025-02-06T18:23:00+03:00

2025-02-06T19:13:00+03:00

экономика

абхазия

россия

александр новак

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия согласна с Абхазией в том, что инвестиционное соглашение между странами не получится реализовать в прежнем виде, заявил вице-премьер Александр Новак после переговоров с политическим деятелем республики Бадрой Гунба."Мы вернемся к его рассмотрению и обеспечим, безусловно, баланс взаимных интересов, в том числе населения и бизнеса Абхазии. Это будет документ, который будет учитывать интересы всех сторон. <...> Соглашусь с вами, что в том виде, в котором данное инвестиционное соглашение было, оно не будет реализовано", — отметил он.По словам Новака, для выполнения инвестпроектов нужно создать условия с учетом мнений и опыта российского бизнеса. Гунба, в свою очередь, подчеркнул, что Абхазия и дальше будет работать в этом направлении. При этом он выразил желание, чтобы баланс интересов в этом вопросе сохранился. "Это интересы инвесторов и интересы граждан нашей страны, нашего государства, и бизнес-сообщества. Мы привержены привлечению инвестиций из России", — отметил абхазский политик.По его словам, за последние несколько лет в экономику Абхазии удалось привлечь более 25 миллиардов рублей российских инвестиций.Гунба также отметил важность инвестиционного климата, так как он помогает создавать дополнительные рабочие места, расширять налогооблагаеую базу и развивать страну.По итогам встречи стороны договорились скорректировать меры и механизмы государственной поддержки со стороны России абхазских инвестпроектов с учетом уже имеющегося опыта взаимодействия с малым и средним бизнесом Республики, добавил кабмин РФ. Они будут учтены при подготовке государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы.

https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997782653.html

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экономика, абхазия, россия, александр новак