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В Курской области сбили беспилотник ВСУ
В Курской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025
В Курской области сбили беспилотник ВСУ
Дежурные средства ПВО около 16.10 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:17:00+03:00
2025-02-06T18:17:00+03:00
2025-02-06T21:32:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 16.10 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Шестого февраля текущего года около 16.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении. Ранее в четверг министерство сообщало об уничтожении в течение дня трех вражеских дронов над Белгородской областью.
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курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области сбили беспилотник ВСУ
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