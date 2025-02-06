https://ria.ru/20250206/putin-1997817676.html
Путин призвал законодательно закрепить проект "профессионалитет"
Путин призвал законодательно закрепить проект "профессионалитет" - РИА Новости, 06.02.2025
Путин призвал законодательно закрепить проект "профессионалитет"
Образовательный проект "Профессионалитет" с обязательным участием бизнеса необходимо закрепить законодательно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:43:00+03:00
2025-02-06T18:43:00+03:00
2025-02-06T18:43:00+03:00
россия
владимир путин
образование - общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Образовательный проект "Профессионалитет" с обязательным участием бизнеса необходимо закрепить законодательно, заявил президент России Владимир Путин. "В этом году заканчивается экспериментальная часть проекта "Профессионалитет", который с 2022 года реализуется на принципах тесной кооперации учреждений образования и предприятий ключевых секторов экономики. Такую модель организации среднего профессионального образования с обязательным участием бизнеса считаю необходимым закрепить законодательно",- сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20250206/putin-1997802941.html
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россия, владимир путин, образование - общество
Россия, Владимир Путин, Образование - Общество
Путин призвал законодательно закрепить проект "профессионалитет"
Путин призвал закрепить в законе проект "профессионалитет" с участием бизнеса