https://ria.ru/20250206/putin-1997817676.html

Путин призвал законодательно закрепить проект "профессионалитет"

Путин призвал законодательно закрепить проект "профессионалитет" - РИА Новости, 06.02.2025

Путин призвал законодательно закрепить проект "профессионалитет"

Образовательный проект "Профессионалитет" с обязательным участием бизнеса необходимо закрепить законодательно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:43:00+03:00

2025-02-06T18:43:00+03:00

2025-02-06T18:43:00+03:00

россия

владимир путин

образование - общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Образовательный проект "Профессионалитет" с обязательным участием бизнеса необходимо закрепить законодательно, заявил президент России Владимир Путин. "В этом году заканчивается экспериментальная часть проекта "Профессионалитет", который с 2022 года реализуется на принципах тесной кооперации учреждений образования и предприятий ключевых секторов экономики. Такую модель организации среднего профессионального образования с обязательным участием бизнеса считаю необходимым закрепить законодательно",- сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20250206/putin-1997802941.html

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россия, владимир путин, образование - общество