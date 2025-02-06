https://ria.ru/20250206/putin-1997813432.html
Путин призвал распределять места в вузах с учетом уровня подготовки кадров
Путин призвал распределять места в вузах с учетом уровня подготовки кадров - РИА Новости, 06.02.2025
Путин призвал распределять места в вузах с учетом уровня подготовки кадров
Приоритет при распределении бюджетных мест должен отдаваться вузам с высокими результатами подготовки кадров, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:29:00+03:00
2025-02-06T18:29:00+03:00
2025-02-06T19:01:00+03:00
общество
россия
владимир путин
образование - общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Приоритет при распределении бюджетных мест должен отдаваться вузам с высокими результатами подготовки кадров, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Президент подчеркнул важность того, чтобы бюджетные места по инженерным специальностям не растворялись в общей массе. "В короткие сроки надо выстроить все механизмы распределения так называемых контрольных цифр приема, довести их до конкретных учебных заведений. В первую очередь, бюджетные места должны получать вузы и колледжи с высокими результатами по подготовке кадров, то есть лидеры, а это, прежде всего, достойная заработная плата выпускников и трудоустройство их по специальности", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250206/putin-1997794602.html
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общество, россия, владимир путин, образование - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество
Путин призвал распределять места в вузах с учетом уровня подготовки кадров
Путин призвал отдавать приоритет по местам вузам-лидерам по подготовке кадров