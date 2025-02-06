https://ria.ru/20250206/putin-1997781437.html

Путин обсудил с учеными потенциал разведения крупного рогатого скота

Путин обсудил с учеными потенциал разведения крупного рогатого скота - РИА Новости, 06.02.2025

Путин обсудил с учеными потенциал разведения крупного рогатого скота

Президент РФ Владимир Путин во время общения с молодыми учеными, ставшими лауреатами президентской премии в области науки и инноваций за 2024 год, обсудил... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:49:00+03:00

2025-02-06T16:49:00+03:00

2025-02-06T16:49:00+03:00

экономика

россия

германия

дания

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997770544_0:82:3070:1809_1920x0_80_0_0_a1271611195ede8ecfd7b1af2d12f6c6.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с молодыми учеными, ставшими лауреатами президентской премии в области науки и инноваций за 2024 год, обсудил потенциал разведения крупного рогатого скота в сельском хозяйстве и заинтересовался, что молодых бычков теперь могут выращивать в России весом до тонны. После церемонии награждения Путин спросил Елену Корочкину из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, занимающуюся разработкой инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России, о развитии мясного и молочного животноводства. "Я справочки посмотрел, что у вас и мясное животноводств и молочное. То есть, у нас бычки будут, такие настоящие. Сколько будут весить бычки?" - спросил Путин. "До одной тонны точно. До тонны набирают живую массу", - ответила Корочкина. Путин поинтересовался, за какое время бычки набирают такую массу. Корочкина пояснила, что за год они набирают до 500 килограммов. Далее они продолжают наращивать свою массу, а ученые начинают использовать их репродуктивный потенциал. "Это реально интересно, честное слово, это правда имеет значение для решения всяких продовольственных вопросов. У нас же никогда раньше таких не было, чтобы до тонны весом доходил, мы все закупали же за границей", - подчеркнул Путин. Кроме того, Путин и ученая обсудили молочное животноводство. Корочкина сообщила, что в РФ необходимо создать племенное ядро коров голштинской породы, в том числе это позволит увеличить качество производства сыров. Путин отметил, что ранее российские сельхозпроизводители закупали определенные породы коров в основном в Германии и Дании, и спросил, какие из них лучше. "Я считаю что голштинские, за ними будущее. Нам нужно делать упор на развитие все-таки молочного животноводства и разведение голштинской породы крупного рогатого скота", - ответила ученая. "Только так мы сможем быть генетически независимыми в аспекте молочного животноводства России", - добавила Корочкина, по ее словам, для достижения независимости потребуется 5-10 лет.

https://ria.ru/20241022/nauka-1978804959.html

https://ria.ru/20250206/putin-1997710372.html

https://ria.ru/20250206/putin-1997767243.html

россия

германия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, германия, дания, владимир путин