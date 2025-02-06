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Путин обсудил с учеными потенциал разведения крупного рогатого скота - РИА Новости, 06.02.2025
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16:49 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/putin-1997781437.html
Путин обсудил с учеными потенциал разведения крупного рогатого скота
Путин обсудил с учеными потенциал разведения крупного рогатого скота - РИА Новости, 06.02.2025
Путин обсудил с учеными потенциал разведения крупного рогатого скота
Президент РФ Владимир Путин во время общения с молодыми учеными, ставшими лауреатами президентской премии в области науки и инноваций за 2024 год, обсудил... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:49:00+03:00
2025-02-06T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с молодыми учеными, ставшими лауреатами президентской премии в области науки и инноваций за 2024 год, обсудил потенциал разведения крупного рогатого скота в сельском хозяйстве и заинтересовался, что молодых бычков теперь могут выращивать в России весом до тонны. После церемонии награждения Путин спросил Елену Корочкину из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, занимающуюся разработкой инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России, о развитии мясного и молочного животноводства. "Я справочки посмотрел, что у вас и мясное животноводств и молочное. То есть, у нас бычки будут, такие настоящие. Сколько будут весить бычки?" - спросил Путин. "До одной тонны точно. До тонны набирают живую массу", - ответила Корочкина. Путин поинтересовался, за какое время бычки набирают такую массу. Корочкина пояснила, что за год они набирают до 500 килограммов. Далее они продолжают наращивать свою массу, а ученые начинают использовать их репродуктивный потенциал. "Это реально интересно, честное слово, это правда имеет значение для решения всяких продовольственных вопросов. У нас же никогда раньше таких не было, чтобы до тонны весом доходил, мы все закупали же за границей", - подчеркнул Путин. Кроме того, Путин и ученая обсудили молочное животноводство. Корочкина сообщила, что в РФ необходимо создать племенное ядро коров голштинской породы, в том числе это позволит увеличить качество производства сыров. Путин отметил, что ранее российские сельхозпроизводители закупали определенные породы коров в основном в Германии и Дании, и спросил, какие из них лучше. "Я считаю что голштинские, за ними будущее. Нам нужно делать упор на развитие все-таки молочного животноводства и разведение голштинской породы крупного рогатого скота", - ответила ученая. "Только так мы сможем быть генетически независимыми в аспекте молочного животноводства России", - добавила Корочкина, по ее словам, для достижения независимости потребуется 5-10 лет.
https://ria.ru/20241022/nauka-1978804959.html
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экономика, россия, германия, дания, владимир путин
Экономика, Россия, Германия, Дания, Владимир Путин
Путин обсудил с учеными потенциал разведения крупного рогатого скота

Путин отметил значение разведения молодых бычков для продовольственной сферы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с молодыми учеными, ставшими лауреатами президентской премии в области науки и инноваций за 2024 год, обсудил потенциал разведения крупного рогатого скота в сельском хозяйстве и заинтересовался, что молодых бычков теперь могут выращивать в России весом до тонны.
После церемонии награждения Путин спросил Елену Корочкину из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, занимающуюся разработкой инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России, о развитии мясного и молочного животноводства.
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"Я справочки посмотрел, что у вас и мясное животноводств и молочное. То есть, у нас бычки будут, такие настоящие. Сколько будут весить бычки?" - спросил Путин.
"До одной тонны точно. До тонны набирают живую массу", - ответила Корочкина.
Путин поинтересовался, за какое время бычки набирают такую массу. Корочкина пояснила, что за год они набирают до 500 килограммов. Далее они продолжают наращивать свою массу, а ученые начинают использовать их репродуктивный потенциал.
"Это реально интересно, честное слово, это правда имеет значение для решения всяких продовольственных вопросов. У нас же никогда раньше таких не было, чтобы до тонны весом доходил, мы все закупали же за границей", - подчеркнул Путин.
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Кроме того, Путин и ученая обсудили молочное животноводство. Корочкина сообщила, что в РФ необходимо создать племенное ядро коров голштинской породы, в том числе это позволит увеличить качество производства сыров.
Путин отметил, что ранее российские сельхозпроизводители закупали определенные породы коров в основном в Германии и Дании, и спросил, какие из них лучше.
"Я считаю что голштинские, за ними будущее. Нам нужно делать упор на развитие все-таки молочного животноводства и разведение голштинской породы крупного рогатого скота", - ответила ученая. "Только так мы сможем быть генетически независимыми в аспекте молочного животноводства России", - добавила Корочкина, по ее словам, для достижения независимости потребуется 5-10 лет.
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