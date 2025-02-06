https://ria.ru/20250206/proizvodstvo-1997782261.html

Московские часовые заводы почти на 49% увеличили объемы производства

Московские часовые заводы почти на 49% увеличили объемы производства - РИА Новости, 06.02.2025

Московские часовые заводы почти на 49% увеличили объемы производства

Столичные промышленные предприятия нарастили объемы производства часов в натуральном выражении почти на 49% за январь-ноябрь 2024 года по сравнению с... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:00:00+03:00

2025-02-06T17:00:00+03:00

2025-02-06T17:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Столичные промышленные предприятия нарастили объемы производства часов в натуральном выражении почти на 49% за январь-ноябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил в четверг министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов."Столичные промышленники производят широкий ассортимент продукции, которая пользуется популярностью по всей стране в самых разных отраслях. За январь-ноябрь прошлого года московские предприятия выпустили 77 тысяч часов, что почти на 49% превышает показатели 2023 года. Кроме того, за этот же период они поставили заказчикам на 40% больше контрольно-измерительных и навигационных приборов", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что данному развитию способствует благоприятный инвестиционный климат Москвы.Так, московская компания "Полет-Хронос" производит и поставляет заказчикам часы и другие точные механизмы с 1997 года. Также уже свыше восьми лет на предприятии выпускают наручные часы для моряков – за прошлый год на заводе изготовили на 76% больше таких изделий, чем за аналогичный период 2023 года.По словам заместителя генерального директора Алексея Ткаченко, компания одна из немногих в мире изготавливает корпуса наручных часов из фибергласса – стеклонаполненного полимера, очень прочного и легкого материала. В прошлом году компания дополнила внешнее оформление хронометра – сделала прозрачный корпус из полимера, благодаря чему теперь можно наблюдать за работой механизма часов.Он подчеркнул, что за прошлый год были увеличены объемы продукции почти в 1,8 раза, заказчикам было отгружено порядка 30 тысяч изделий.Другой московский производитель часов "Слава" в прошлом году отметил свое столетие и выпустил к юбилею 10 лимитированных коллекций.Генеральный директор Павел Гранкин добавил, что в прошлом году компании исполнилось 100 лет. За век существования часы стали флагманом отраслевой промышленности и новатором в часовом деле. Прошедший год был насыщен событиями и достижениями. Например, было выпущено 10 лимитированных коллекций, одна из которых была распродана за семь минут.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в городе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.Ранее Гарбузов сообщил, что столичные производители ювелирных изделий в 2024 году в 1,4 раза увеличили производство в натуральном выражении по сравнению с 2023 годом.

https://ria.ru/20250206/liksutov-1997673430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса