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В Иркутске вынесли приговор киллеру за убийство в 2010 году

В Иркутске вынесли приговор киллеру за убийство в 2010 году - РИА Новости, 06.02.2025

В Иркутске вынесли приговор киллеру за убийство в 2010 году

Суд в Иркутске приговорил исполнителя заказного убийства, совершенного в 2010 году, к 18 годам колонии строгого режима, сообщает Иркутская областная... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:09:00+03:00

2025-02-06T11:09:00+03:00

2025-02-06T11:09:00+03:00

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ИРКУТСК, 6 фев - РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил исполнителя заказного убийства, совершенного в 2010 году, к 18 годам колонии строгого режима, сообщает Иркутская областная прокуратура. Иркутский областной суд с участием коллегии присяжных заседателей вынес приговор 56-летнему мужчине. Он признан виновным по статье убийство, совершенное из корыстных побуждений, по найму. Суд установил, что летом 2010 года в Братске подсудимый на своем автомобиле вместе с двумя знакомыми по заказу местного криминального авторитета, находящегося в федеральном розыске, выслеживали бывшего сотрудника патрульно-постовой службы, с которым у заказчика был конфликт. На одной из улиц города осужденный, подойдя к автомобилю потерпевшего, выстрелил в него из пистолета с глушителем. На автомобиле убитого соучастники выехали в лес, где сожгли тело и машину. Оружие и свою одежду они выкинули в реку. За совершение убийства заказчик заплатил исполнителю 1,5 миллиона рублей. По данным СК РФ, установить убийц в 2010 году не удалось, расследование было приостановлено. Следователи и криминалисты при содействии сотрудников УФСБ, изучая уголовные дела по преступлениям прошлых лет, провели комплекс дополнительных исследований и оперативно-разыскных мероприятий, которые позволили выйти на след подозреваемых. Предполагаемых исполнителей убийства сотрудники УФСБ задержали в 2023 году в Иркутске, Братске и Новосибирске. В мае и июне 2024 года двое фигурантов были осуждены на 8 и 9 лет колонии строгого режима. На этапе следствия они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. По ходатайству третьего обвиняемого уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Вину в совершении преступления он не признавал и пытался обеспечить себе алиби, которое не подтвердилось. Коллегия присяжных заседателей единодушно вынесла обвинительный вердикт, признав исполнителя убийства не заслуживающим снисхождения. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении. Также удовлетворены иски двух близких родственников погибшего о взыскании с осужденного компенсации морального вреда по 3,5 миллиона рублей каждому.

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https://ria.ru/20220908/prestupniki-1814919919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск, братск, россия, иркутский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)