https://ria.ru/20250206/pozhar-1997841697.html

В Усть-Илимске загорелся сортировочный цех

В Усть-Илимске загорелся сортировочный цех - РИА Новости, 06.02.2025

В Усть-Илимске загорелся сортировочный цех

Сортировочный цех горит на промплощадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области на площади 2 тысяч квадратных метров, предварительно,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T21:13:00+03:00

2025-02-06T21:13:00+03:00

2025-02-06T21:45:00+03:00

происшествия

усть-илимск

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997842234_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e23e458f821024a17aa8d5adf165c13.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сортировочный цех горит на промплощадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области на площади 2 тысяч квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."В Иркутской области ликвидируют крупный пожар. Горит сортировочный цех на промплощадке лесопромышленного комплекса в городе Усть-Илимске. Площадь пожара 2000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что на месте работают 32 человека и девять единиц техники.

https://ria.ru/20250206/pozhar-1997835451.html

усть-илимск

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупный пожар в сортировочном цеху в Иркутской области Сортировочный цех горит на промплощадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области на площади в 2 тысячи "квадратов", сообщили в МЧС. 2025-02-06T21:13 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, усть-илимск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)