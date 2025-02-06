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В Усть-Илимске загорелся сортировочный цех
В Усть-Илимске загорелся сортировочный цех - РИА Новости, 06.02.2025
В Усть-Илимске загорелся сортировочный цех
Сортировочный цех горит на промплощадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области на площади 2 тысяч квадратных метров, предварительно,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:13:00+03:00
2025-02-06T21:13:00+03:00
2025-02-06T21:45:00+03:00
происшествия
усть-илимск
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россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сортировочный цех горит на промплощадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области на площади 2 тысяч квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."В Иркутской области ликвидируют крупный пожар. Горит сортировочный цех на промплощадке лесопромышленного комплекса в городе Усть-Илимске. Площадь пожара 2000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что на месте работают 32 человека и девять единиц техники.
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Крупный пожар в сортировочном цеху в Иркутской области
Сортировочный цех горит на промплощадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области на площади в 2 тысячи "квадратов", сообщили в МЧС.
2025-02-06T21:13
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происшествия, усть-илимск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Усть-Илимск, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Усть-Илимске загорелся сортировочный цех
МЧС: в Усть-Илимске загорелся сортировочный цех в лесопромышленном комплексе