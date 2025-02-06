Белгородская область отправила гуманитарную помощь бойцам в ДНР и ЛНР
Белгородская область отправила бойцам ДНР и ЛНР газовые баллоны и тепловые пушки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отправке очередной партии гуманитарной помощи бойцам, участвующим в боевых действиях в ДНР и ЛНР, груз весом около 2 тонн содержит необходимые для солдат предметы, включая газовые баллоны, плиты, тепловые пушки и медикаменты.
"Очередной гуманитарный груз мы отправили нашим бойцам, которые сейчас воюют на территории ДНР и ЛНР. Им доставили газовые баллоны, плиты, тепловые пушки, питьевую воду, медикаменты, подарки и письма от родных и близких и все то, что они просили", - написал Гладков на странице в соцсети "ВКонтакте".
Как уточнили РИА Новости в правительстве региона, в состав груза вошли газовые горелки с пьезоподжигом, газовые баллоны, газовые плиты (так называемые "шмели"), пауэрбанки, дизельная тепловая пушка, полипропиленовые мешки, средства личной гигиены, питьевая вода и продукты питания. Общий вес груза составил около 2 тонн.
Всего, по словам губернатора, с начала СВО Белгородская область направила более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий.
"Эту работу, безусловно, мы будем продолжать", — добавил губернатор.
Колпнянский район отправил бойцам белгородского направления детектор БПЛА
17 декабря 2024, 16:23