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Белгородская область отправила гуманитарную помощь бойцам в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.02.2025
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09:25 06.02.2025
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Белгородская область отправила гуманитарную помощь бойцам в ДНР и ЛНР
Белгородская область отправила гуманитарную помощь бойцам в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.02.2025
Белгородская область отправила гуманитарную помощь бойцам в ДНР и ЛНР
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отправке очередной партии гуманитарной помощи бойцам, участвующим в боевых действиях в ДНР и ЛНР,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:25:00+03:00
2025-02-06T09:25:00+03:00
надежные люди
белгородская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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БЕЛГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отправке очередной партии гуманитарной помощи бойцам, участвующим в боевых действиях в ДНР и ЛНР, груз весом около 2 тонн содержит необходимые для солдат предметы, включая газовые баллоны, плиты, тепловые пушки и медикаменты. "Очередной гуманитарный груз мы отправили нашим бойцам, которые сейчас воюют на территории ДНР и ЛНР. Им доставили газовые баллоны, плиты, тепловые пушки, питьевую воду, медикаменты, подарки и письма от родных и близких и все то, что они просили", - написал Гладков на странице в соцсети "ВКонтакте". Как уточнили РИА Новости в правительстве региона, в состав груза вошли газовые горелки с пьезоподжигом, газовые баллоны, газовые плиты (так называемые "шмели"), пауэрбанки, дизельная тепловая пушка, полипропиленовые мешки, средства личной гигиены, питьевая вода и продукты питания. Общий вес груза составил около 2 тонн. Всего, по словам губернатора, с начала СВО Белгородская область направила более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий. "Эту работу, безусловно, мы будем продолжать", — добавил губернатор.
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белгородская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, вячеслав гладков
Надежные люди, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вячеслав Гладков
Белгородская область отправила гуманитарную помощь бойцам в ДНР и ЛНР

Белгородская область отправила бойцам ДНР и ЛНР газовые баллоны и тепловые пушки

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отправке очередной партии гуманитарной помощи бойцам, участвующим в боевых действиях в ДНР и ЛНР, груз весом около 2 тонн содержит необходимые для солдат предметы, включая газовые баллоны, плиты, тепловые пушки и медикаменты.
"Очередной гуманитарный груз мы отправили нашим бойцам, которые сейчас воюют на территории ДНР и ЛНР. Им доставили газовые баллоны, плиты, тепловые пушки, питьевую воду, медикаменты, подарки и письма от родных и близких и все то, что они просили", - написал Гладков на странице в соцсети "ВКонтакте".
Как уточнили РИА Новости в правительстве региона, в состав груза вошли газовые горелки с пьезоподжигом, газовые баллоны, газовые плиты (так называемые "шмели"), пауэрбанки, дизельная тепловая пушка, полипропиленовые мешки, средства личной гигиены, питьевая вода и продукты питания. Общий вес груза составил около 2 тонн.
Всего, по словам губернатора, с начала СВО Белгородская область направила более 6,5 тысячи тонн гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий.
"Эту работу, безусловно, мы будем продолжать", — добавил губернатор.
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Надежные людиБелгородская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВячеслав Гладков
 
 
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