Руденя определил задачи по подготовке к безаварийному пропуску половодья
В Верхневолжье рассмотрели вопрос подготовки к безаварийному пропуску половодья
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В четверг этот вопрос был рассмотрен первым на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора.
"В текущем году мы наблюдаем аномально теплую погоду. Произошел ранний ледоход и практически отсутствует снежный покров на земле. Тем не менее, в лесах сохранятся запас снега, возможны снегопады. Мы ежегодно проводим работу по подготовке к весеннему паводку. Очень важно – у нас налажено конструктивное взаимодействие со всеми ведомствами, и в прошедшие годы нам удавалось предотвратить возможные последствия при прохождении этого периода", – сказал Руденя.
Ключевым губернатор назвал реализацию комплекса мер для обеспечения безопасности населения и территорий, объектов экономики и социальной сферы при прохождении весеннего половодья.
В Тверской области сформирована группировка сил и средств для реализации противопаводковых мероприятий – в целом она составляет более 6 тысяч человек, свыше 1900 единиц техники, включая воздушные и плавсредства.
Среди реализуемых мероприятий – подготовка гидротехнических сооружений к весеннему периоду, контроль за ситуацией на этих объектах, а также на водоемах Верхневолжья. Всего в Тверской области насчитывается свыше 800 рек, более 1700 озер, 13 крупных водохранилищ.
Определены территории с повышенными рисками воздействия паводковых вод. По данным Главного управления МЧС по Тверской области, это населенные пункты и дачные участки в Бельском, Жарковском, Западнодвинском, Нелидовском, Торопецком, Пеновском, Осташковском, Вышневолоцком, Максатихинском, Калининском и Кимрском округах.
Минприроды области при участии ответственных ведомств организован мониторинг паводковой обстановки на этих и других территориях. В регионе для этих целей созданы 22 гидрологических поста. В том числе, ведется наблюдение за уровнем воды в реке Волге в Твери.
Также под контролем находятся нерестовые участки в муниципалитетах – всего их более 200. В период нереста для сохранения биоресурсов ежегодно вводится запрет на лов рыбы. По этим вопросам организовано взаимодействие МЧС, Московско-Окского бассейнового водного управления Росводресурсов, областных структур и служб соседних регионов, Роспотребнадзора, ЕДДС муниципалитетов и других ведомств.
Особое внимание в паводковый период уделяется дорожной сети региона. Для предотвращения подтоплений ведется расчистка водопропускных труб, контроль обстановки на мостовых сооружениях.
Руденя поставил задачу обеспечить присутствие на территориях необходимого количества подрядных организаций и оперативное реагирование в случаях повреждения дорожного полотна.