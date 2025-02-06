https://ria.ru/20250206/polovode-1997728344.html

Руденя определил задачи по подготовке к безаварийному пропуску половодья

Руденя определил задачи по подготовке к безаварийному пропуску половодья - РИА Новости, 06.02.2025

Руденя определил задачи по подготовке к безаварийному пропуску половодья

Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в Верхневолжье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:56:00+03:00

2025-02-06T13:56:00+03:00

2025-02-06T13:56:00+03:00

тверская область

игорь руденя

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

тверская область

тверь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997727219_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_06d933d08f8715ddb42bcd3fb9fb1840.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства. В четверг этот вопрос был рассмотрен первым на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора. "В текущем году мы наблюдаем аномально теплую погоду. Произошел ранний ледоход и практически отсутствует снежный покров на земле. Тем не менее, в лесах сохранятся запас снега, возможны снегопады. Мы ежегодно проводим работу по подготовке к весеннему паводку. Очень важно – у нас налажено конструктивное взаимодействие со всеми ведомствами, и в прошедшие годы нам удавалось предотвратить возможные последствия при прохождении этого периода", – сказал Руденя. Ключевым губернатор назвал реализацию комплекса мер для обеспечения безопасности населения и территорий, объектов экономики и социальной сферы при прохождении весеннего половодья. В Тверской области сформирована группировка сил и средств для реализации противопаводковых мероприятий – в целом она составляет более 6 тысяч человек, свыше 1900 единиц техники, включая воздушные и плавсредства. Среди реализуемых мероприятий – подготовка гидротехнических сооружений к весеннему периоду, контроль за ситуацией на этих объектах, а также на водоемах Верхневолжья. Всего в Тверской области насчитывается свыше 800 рек, более 1700 озер, 13 крупных водохранилищ. Определены территории с повышенными рисками воздействия паводковых вод. По данным Главного управления МЧС по Тверской области, это населенные пункты и дачные участки в Бельском, Жарковском, Западнодвинском, Нелидовском, Торопецком, Пеновском, Осташковском, Вышневолоцком, Максатихинском, Калининском и Кимрском округах. Минприроды области при участии ответственных ведомств организован мониторинг паводковой обстановки на этих и других территориях. В регионе для этих целей созданы 22 гидрологических поста. В том числе, ведется наблюдение за уровнем воды в реке Волге в Твери. Также под контролем находятся нерестовые участки в муниципалитетах – всего их более 200. В период нереста для сохранения биоресурсов ежегодно вводится запрет на лов рыбы. По этим вопросам организовано взаимодействие МЧС, Московско-Окского бассейнового водного управления Росводресурсов, областных структур и служб соседних регионов, Роспотребнадзора, ЕДДС муниципалитетов и других ведомств. Особое внимание в паводковый период уделяется дорожной сети региона. Для предотвращения подтоплений ведется расчистка водопропускных труб, контроль обстановки на мостовых сооружениях. Руденя поставил задачу обеспечить присутствие на территориях необходимого количества подрядных организаций и оперативное реагирование в случаях повреждения дорожного полотна.

https://ria.ru/20250130/verkhnevolzhe-1996349891.html

https://ria.ru/20250130/verkhnevolzhe-1996347320.html

https://ria.ru/20250124/rudenya-1995328976.html

тверская область

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), тверская область, тверь