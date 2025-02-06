Рейтинг@Mail.ru
Руденя определил задачи по подготовке к безаварийному пропуску половодья - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:56 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/polovode-1997728344.html
Руденя определил задачи по подготовке к безаварийному пропуску половодья
Руденя определил задачи по подготовке к безаварийному пропуску половодья - РИА Новости, 06.02.2025
Руденя определил задачи по подготовке к безаварийному пропуску половодья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в Верхневолжье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:56:00+03:00
2025-02-06T13:56:00+03:00
тверская область
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
тверская область
тверь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997727219_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_06d933d08f8715ddb42bcd3fb9fb1840.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства. В четверг этот вопрос был рассмотрен первым на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора. "В текущем году мы наблюдаем аномально теплую погоду. Произошел ранний ледоход и практически отсутствует снежный покров на земле. Тем не менее, в лесах сохранятся запас снега, возможны снегопады. Мы ежегодно проводим работу по подготовке к весеннему паводку. Очень важно – у нас налажено конструктивное взаимодействие со всеми ведомствами, и в прошедшие годы нам удавалось предотвратить возможные последствия при прохождении этого периода", – сказал Руденя. Ключевым губернатор назвал реализацию комплекса мер для обеспечения безопасности населения и территорий, объектов экономики и социальной сферы при прохождении весеннего половодья. В Тверской области сформирована группировка сил и средств для реализации противопаводковых мероприятий – в целом она составляет более 6 тысяч человек, свыше 1900 единиц техники, включая воздушные и плавсредства. Среди реализуемых мероприятий – подготовка гидротехнических сооружений к весеннему периоду, контроль за ситуацией на этих объектах, а также на водоемах Верхневолжья. Всего в Тверской области насчитывается свыше 800 рек, более 1700 озер, 13 крупных водохранилищ. Определены территории с повышенными рисками воздействия паводковых вод. По данным Главного управления МЧС по Тверской области, это населенные пункты и дачные участки в Бельском, Жарковском, Западнодвинском, Нелидовском, Торопецком, Пеновском, Осташковском, Вышневолоцком, Максатихинском, Калининском и Кимрском округах. Минприроды области при участии ответственных ведомств организован мониторинг паводковой обстановки на этих и других территориях. В регионе для этих целей созданы 22 гидрологических поста. В том числе, ведется наблюдение за уровнем воды в реке Волге в Твери. Также под контролем находятся нерестовые участки в муниципалитетах – всего их более 200. В период нереста для сохранения биоресурсов ежегодно вводится запрет на лов рыбы. По этим вопросам организовано взаимодействие МЧС, Московско-Окского бассейнового водного управления Росводресурсов, областных структур и служб соседних регионов, Роспотребнадзора, ЕДДС муниципалитетов и других ведомств. Особое внимание в паводковый период уделяется дорожной сети региона. Для предотвращения подтоплений ведется расчистка водопропускных труб, контроль обстановки на мостовых сооружениях. Руденя поставил задачу обеспечить присутствие на территориях необходимого количества подрядных организаций и оперативное реагирование в случаях повреждения дорожного полотна.
https://ria.ru/20250130/verkhnevolzhe-1996349891.html
https://ria.ru/20250130/verkhnevolzhe-1996347320.html
https://ria.ru/20250124/rudenya-1995328976.html
тверская область
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997727219_114:29:1167:819_1920x0_80_0_0_fb43673276009492f5f06967583997b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), тверская область, тверь
Тверская область, Игорь Руденя, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Тверская область, Тверь
Руденя определил задачи по подготовке к безаварийному пропуску половодья

В Верхневолжье рассмотрели вопрос подготовки к безаварийному пропуску половодья

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В четверг этот вопрос был рассмотрен первым на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора.
Почти 2000 километров дорог отремонтировали в Верхневолжье по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Почти 2000 километров дорог отремонтировали в Верхневолжье по нацпроекту
30 января, 13:42
"В текущем году мы наблюдаем аномально теплую погоду. Произошел ранний ледоход и практически отсутствует снежный покров на земле. Тем не менее, в лесах сохранятся запас снега, возможны снегопады. Мы ежегодно проводим работу по подготовке к весеннему паводку. Очень важно – у нас налажено конструктивное взаимодействие со всеми ведомствами, и в прошедшие годы нам удавалось предотвратить возможные последствия при прохождении этого периода", – сказал Руденя.
Ключевым губернатор назвал реализацию комплекса мер для обеспечения безопасности населения и территорий, объектов экономики и социальной сферы при прохождении весеннего половодья.
В Тверской области сформирована группировка сил и средств для реализации противопаводковых мероприятий – в целом она составляет более 6 тысяч человек, свыше 1900 единиц техники, включая воздушные и плавсредства.
Среди реализуемых мероприятий – подготовка гидротехнических сооружений к весеннему периоду, контроль за ситуацией на этих объектах, а также на водоемах Верхневолжья. Всего в Тверской области насчитывается свыше 800 рек, более 1700 озер, 13 крупных водохранилищ.
Определены территории с повышенными рисками воздействия паводковых вод. По данным Главного управления МЧС по Тверской области, это населенные пункты и дачные участки в Бельском, Жарковском, Западнодвинском, Нелидовском, Торопецком, Пеновском, Осташковском, Вышневолоцком, Максатихинском, Калининском и Кимрском округах.
Более 200 пациентов в Верхневолжье эвакуировали службой санитарной авиации - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Более 200 пациентов в Верхневолжье эвакуировали службой санитарной авиации
30 января, 13:24
Минприроды области при участии ответственных ведомств организован мониторинг паводковой обстановки на этих и других территориях. В регионе для этих целей созданы 22 гидрологических поста. В том числе, ведется наблюдение за уровнем воды в реке Волге в Твери.
Также под контролем находятся нерестовые участки в муниципалитетах – всего их более 200. В период нереста для сохранения биоресурсов ежегодно вводится запрет на лов рыбы. По этим вопросам организовано взаимодействие МЧС, Московско-Окского бассейнового водного управления Росводресурсов, областных структур и служб соседних регионов, Роспотребнадзора, ЕДДС муниципалитетов и других ведомств.
Особое внимание в паводковый период уделяется дорожной сети региона. Для предотвращения подтоплений ведется расчистка водопропускных труб, контроль обстановки на мостовых сооружениях.
Руденя поставил задачу обеспечить присутствие на территориях необходимого количества подрядных организаций и оперативное реагирование в случаях повреждения дорожного полотна.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на форуме обсудил с молодежью вопросы патриотического воспитания - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Руденя на форуме обсудил с молодежью вопросы патриотического воспитания
24 января, 14:20
 
Тверская областьИгорь РуденяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Тверская областьТверь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала