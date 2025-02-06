https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997799999.html

Подмосковный центр интегративной медицины принял более 6 тысяч человек

Подмосковный центр интегративной медицины принял более 6 тысяч человек - РИА Новости, 06.02.2025

Подмосковный центр интегративной медицины принял более 6 тысяч человек

Более шести тысяч человек прошли лечение в Научно-практическом центре интегративной медицины Подмосковья с июня прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:46:00+03:00

2025-02-06T17:46:00+03:00

2025-02-06T17:46:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более шести тысяч человек прошли лечение в Научно-практическом центре интегративной медицины Подмосковья с июня прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В данном центре оказывают помощь пациентам с неврологическими, гастроэнтерологическими, аллергическими, гинекологическими, урологическими и другими заболеваниями. Эксперты проводят диагностику на биорезонансных аппаратах и подбирают индивидуальную тактику лечения. Она может включать биорезонансную или мануальную терапию, лазеротерапию. По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, в центре работают врачи-рефлексотерапевты, неврологи, а также мануальные терапевты. Специалисты выявляют причину заболевания и индивидуально подходят к лечению каждого пациента. Как отметил Забелин, с начала работы центра здесь прошли лечение более шести тысяч человек. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. На него направляет лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997794938.html

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здоровье - общество, московская область (подмосковье)