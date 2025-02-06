https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997794938.html

Территорию возле усадьбы "Чернышевых-Зотовых" в Подмосковье благоустроят

Территорию возле усадьбы "Чернышевых-Зотовых" в Подмосковье благоустроят - РИА Новости, 06.02.2025

Территорию возле усадьбы "Чернышевых-Зотовых" в Подмосковье благоустроят

Территорию возле усадьбы "Чернышевых-Зотовых" благоустроят в подмосковном Лыткарине в этом году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:45:00+03:00

2025-02-06T17:45:00+03:00

2025-02-06T17:45:00+03:00

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лыткарино

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Территорию возле усадьбы "Чернышевых-Зотовых" благоустроят в подмосковном Лыткарине в этом году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Благоустройство территории пройдет по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". По словам зампреда правительства Московской области — министра благоустройства региона Михаила Хайкина, в 2025 году на территории площадью 1,1 гектара создадут современное пространство для отдыха и культурных мероприятий. Так, после завершения работ здесь появится единая благоустроенная зона, соединенная со сквером Чернышевых, которая позволит сформировать классический парк с разнообразными зонами для отдыха и занятий спортом. В результате на территории появится амфитеатр, шахматные столы с лабиринтом, зона отдыха с буккроссингом и розарием, а также бюст графа Николая Зотова.

https://ria.ru/20250206/shkoly-1997757145.html

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московская область (подмосковье), лыткарино, михаил хайкин