https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997727910.html

В Подмосковье мужчина получил срок по делу об убийстве супружеской пары

В Подмосковье мужчина получил срок по делу об убийстве супружеской пары - РИА Новости, 06.02.2025

В Подмосковье мужчина получил срок по делу об убийстве супружеской пары

Мужчина, расправившийся с супружеской парой в Подмосковье, осужден на 16 лет, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:55:00+03:00

2025-02-06T13:55:00+03:00

2025-02-06T13:55:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

ольга врадий

московский областной суд

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мужчина, расправившийся с супружеской парой в Подмосковье, осужден на 16 лет, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий. "Собранные следователем ГСУСК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины, признанного виновным в похищении человека, незаконном лишении свободы, а также в убийстве супружеской пары (пункты "а", "в", "г" части 2 статьи 126, пункты "а" части 2 статьи 127, пункты "а", "ж", "к" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сказала. Как установлено судом и следствием, один из фигурантов, освободившись из мест лишения свободы, решил отыскать ранее спрятанные им денежные средства и ценности, полученные в ходе разбойного нападения на домовладение одного из районных глав. За помощью он обратился к ранее судимому знакомому. Отмечается, что 15 ноября 2021 года соучастники под обманным предлогом заманили председателя гаражного кооператива в гараж, принадлежащий одному из них, чтобы получить от него ключи и доступ к остальным помещениям, где предстояло отыскать ценности. Злоумышленники связали мужчину, затем переместили его в домовладение, где продолжали удерживать вместе с супругой. Поиск ценностей затянулся на несколько дней. После того как отыскать так ничего и не удалось, знакомые убили супругов и украли их деньги. Уточняется, что в отношении другого соучастника преступления уголовное дело было прекращено в связи с его смертью. "Приговором Московского областного суда одному из фигурантов назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - заключила Врадий.

https://ria.ru/20250203/omsk-1996961822.html

https://ria.ru/20241203/podmoskove-1987076180.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, московский областной суд