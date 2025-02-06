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В Подмосковье мужчина получил срок по делу об убийстве супружеской пары - РИА Новости, 06.02.2025
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13:55 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997727910.html
В Подмосковье мужчина получил срок по делу об убийстве супружеской пары
В Подмосковье мужчина получил срок по делу об убийстве супружеской пары - РИА Новости, 06.02.2025
В Подмосковье мужчина получил срок по делу об убийстве супружеской пары
Мужчина, расправившийся с супружеской парой в Подмосковье, осужден на 16 лет, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:55:00+03:00
2025-02-06T13:55:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
московский областной суд
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мужчина, расправившийся с супружеской парой в Подмосковье, осужден на 16 лет, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий. "Собранные следователем ГСУСК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины, признанного виновным в похищении человека, незаконном лишении свободы, а также в убийстве супружеской пары (пункты "а", "в", "г" части 2 статьи 126, пункты "а" части 2 статьи 127, пункты "а", "ж", "к" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сказала. Как установлено судом и следствием, один из фигурантов, освободившись из мест лишения свободы, решил отыскать ранее спрятанные им денежные средства и ценности, полученные в ходе разбойного нападения на домовладение одного из районных глав. За помощью он обратился к ранее судимому знакомому. Отмечается, что 15 ноября 2021 года соучастники под обманным предлогом заманили председателя гаражного кооператива в гараж, принадлежащий одному из них, чтобы получить от него ключи и доступ к остальным помещениям, где предстояло отыскать ценности. Злоумышленники связали мужчину, затем переместили его в домовладение, где продолжали удерживать вместе с супругой. Поиск ценностей затянулся на несколько дней. После того как отыскать так ничего и не удалось, знакомые убили супругов и украли их деньги. Уточняется, что в отношении другого соучастника преступления уголовное дело было прекращено в связи с его смертью. "Приговором Московского областного суда одному из фигурантов назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - заключила Врадий.
https://ria.ru/20250203/omsk-1996961822.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Московский областной суд
В Подмосковье мужчина получил срок по делу об убийстве супружеской пары

В Подмосковье мужчина получил 16 лет по делу об убийстве супружеской пары

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мужчина, расправившийся с супружеской парой в Подмосковье, осужден на 16 лет, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Собранные следователем ГСУСК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины, признанного виновным в похищении человека, незаконном лишении свободы, а также в убийстве супружеской пары (пункты "а", "в", "г" части 2 статьи 126, пункты "а" части 2 статьи 127, пункты "а", "ж", "к" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сказала.
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Как установлено судом и следствием, один из фигурантов, освободившись из мест лишения свободы, решил отыскать ранее спрятанные им денежные средства и ценности, полученные в ходе разбойного нападения на домовладение одного из районных глав. За помощью он обратился к ранее судимому знакомому.
Отмечается, что 15 ноября 2021 года соучастники под обманным предлогом заманили председателя гаражного кооператива в гараж, принадлежащий одному из них, чтобы получить от него ключи и доступ к остальным помещениям, где предстояло отыскать ценности. Злоумышленники связали мужчину, затем переместили его в домовладение, где продолжали удерживать вместе с супругой. Поиск ценностей затянулся на несколько дней. После того как отыскать так ничего и не удалось, знакомые убили супругов и украли их деньги.
Уточняется, что в отношении другого соучастника преступления уголовное дело было прекращено в связи с его смертью.
"Приговором Московского областного суда одному из фигурантов назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - заключила Врадий.
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