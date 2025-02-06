В Подмосковье мужчина получил срок по делу об убийстве супружеской пары
В Подмосковье мужчина получил 16 лет по делу об убийстве супружеской пары
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мужчина, расправившийся с супружеской парой в Подмосковье, осужден на 16 лет, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Собранные следователем ГСУСК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины, признанного виновным в похищении человека, незаконном лишении свободы, а также в убийстве супружеской пары (пункты "а", "в", "г" части 2 статьи 126, пункты "а" части 2 статьи 127, пункты "а", "ж", "к" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сказала.
Как установлено судом и следствием, один из фигурантов, освободившись из мест лишения свободы, решил отыскать ранее спрятанные им денежные средства и ценности, полученные в ходе разбойного нападения на домовладение одного из районных глав. За помощью он обратился к ранее судимому знакомому.
Отмечается, что 15 ноября 2021 года соучастники под обманным предлогом заманили председателя гаражного кооператива в гараж, принадлежащий одному из них, чтобы получить от него ключи и доступ к остальным помещениям, где предстояло отыскать ценности. Злоумышленники связали мужчину, затем переместили его в домовладение, где продолжали удерживать вместе с супругой. Поиск ценностей затянулся на несколько дней. После того как отыскать так ничего и не удалось, знакомые убили супругов и украли их деньги.
Уточняется, что в отношении другого соучастника преступления уголовное дело было прекращено в связи с его смертью.
"Приговором Московского областного суда одному из фигурантов назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - заключила Врадий.
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