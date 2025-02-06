https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997716004.html

В Подмосковье завели дело из-за видео с ползающим по обочине ребенком

В Подмосковье завели дело из-за видео с ползающим по обочине ребенком - РИА Новости, 06.02.2025

В Подмосковье завели дело из-за видео с ползающим по обочине ребенком

В Подмосковье завели дело после публикации видео с ползающим по обочине ребенком, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:09:00+03:00

2025-02-06T13:09:00+03:00

2025-02-06T13:41:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997719933_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1bc24f0d5f5414500a139578104b1b87.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Подмосковье завели дело после публикации видео с ползающим по обочине ребенком, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий."Сегодня в соцмедиа появилась информация об обнаружении водителем на участке проезжей дороги на Старо-Рязанском шоссе, в районе деревни Становое, ползающего по обочине ребенка. По данному факту территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса", — сказала собеседница агентства.Речь идет о статьях "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".Следствие выясняет обстоятельства инцидента и условия проживания в семье ребенка.

https://ria.ru/20250120/mladenets-1994667250.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Младенец выполз на дорогу в Подмосковье. Кадры с видеорегистратора Младенец выполз на дорогу в Подмосковье. Кадры с видеорегистратора. 2025-02-06T13:09 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)