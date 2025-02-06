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В Подмосковье завели дело из-за видео с ползающим по обочине ребенком - РИА Новости, 06.02.2025
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13:09 06.02.2025 (обновлено: 13:41 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997716004.html
В Подмосковье завели дело из-за видео с ползающим по обочине ребенком
В Подмосковье завели дело из-за видео с ползающим по обочине ребенком - РИА Новости, 06.02.2025
В Подмосковье завели дело из-за видео с ползающим по обочине ребенком
В Подмосковье завели дело после публикации видео с ползающим по обочине ребенком, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:09:00+03:00
2025-02-06T13:41:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Подмосковье завели дело после публикации видео с ползающим по обочине ребенком, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий."Сегодня в соцмедиа появилась информация об обнаружении водителем на участке проезжей дороги на Старо-Рязанском шоссе, в районе деревни Становое, ползающего по обочине ребенка. По данному факту территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса", — сказала собеседница агентства.Речь идет о статьях "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".Следствие выясняет обстоятельства инцидента и условия проживания в семье ребенка.
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россия
московская область (подмосковье)
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Младенец выполз на дорогу в Подмосковье. Кадры с видеорегистратора
Младенец выполз на дорогу в Подмосковье. Кадры с видеорегистратора.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье завели дело из-за видео с ползающим по обочине ребенком

СК возбудил дело из-за видео с ползающим по обочине ребенком в Подмосковье

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Подмосковье завели дело после публикации видео с ползающим по обочине ребенком, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
"Сегодня в соцмедиа появилась информация об обнаружении водителем на участке проезжей дороги на Старо-Рязанском шоссе, в районе деревни Становое, ползающего по обочине ребенка. По данному факту территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса", — сказала собеседница агентства.
Речь идет о статьях "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Следствие выясняет обстоятельства инцидента и условия проживания в семье ребенка.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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