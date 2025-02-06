Рейтинг@Mail.ru
Более 400 предметов забыли пассажиры подмосковных автобусов с начала года - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:49 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997709918.html
Более 400 предметов забыли пассажиры подмосковных автобусов с начала года
Более 400 предметов забыли пассажиры подмосковных автобусов с начала года - РИА Новости, 06.02.2025
Более 400 предметов забыли пассажиры подмосковных автобусов с начала года
Жители и гости Подмосковья оставили в автобусах, на автовокзалах и автостанциях "Мострансавто" более 400 вещей в январе этого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:49:00+03:00
2025-02-06T12:49:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821147324_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_afd3b8cd2be876c74b28e7aa7b4f8189.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жители и гости Подмосковья оставили в автобусах, на автовокзалах и автостанциях "Мострансавто" более 400 вещей в январе этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Так, рейтинг забытых предметов возглавили транспортные карты, рюкзаки, книги, а самые необычные находки месяца – раскладушка, упакованный увлажнитель воздуха и набор для рукоделия. Также часто пассажиры забывают на сиденьях автобуса сотовые телефоны, сумки, банковские карты. Забытые вещи можно вернуть: пассажиру необходимо заполнить форму на официальном сайте "Мострансавто" в разделе "Пассажирам"/"Забытые вещи", выбрать дату и время пропажи, маршрут и кратко описать потерянный предмет. В ведомстве подчеркнули, что оставленные пассажирами вещи хранятся в филиалах компании полгода, после чего утилизируются. При обнаружении бесхозного предмета необходимо сообщить о нем водителю или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции.
https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997694930.html
https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997678131.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821147324_0:36:910:718_1920x0_80_0_0_f77aa3317c603d6ee6758ad6cc1b19e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
Более 400 предметов забыли пассажиры подмосковных автобусов с начала года

Свыше 400 предметов забыли пассажиры автобусов Подмосковья с начала года

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиАвтобусы "Мострансавто"
Автобусы Мострансавто - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Автобусы "Мострансавто". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жители и гости Подмосковья оставили в автобусах, на автовокзалах и автостанциях "Мострансавто" более 400 вещей в январе этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Анапа - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Волонтеры Подмосковья отправились в Анапу для очистки побережья
Вчера, 12:07
Так, рейтинг забытых предметов возглавили транспортные карты, рюкзаки, книги, а самые необычные находки месяца – раскладушка, упакованный увлажнитель воздуха и набор для рукоделия. Также часто пассажиры забывают на сиденьях автобуса сотовые телефоны, сумки, банковские карты.
Забытые вещи можно вернуть: пассажиру необходимо заполнить форму на официальном сайте "Мострансавто" в разделе "Пассажирам"/"Забытые вещи", выбрать дату и время пропажи, маршрут и кратко описать потерянный предмет.
В ведомстве подчеркнули, что оставленные пассажирами вещи хранятся в филиалах компании полгода, после чего утилизируются. При обнаружении бесхозного предмета необходимо сообщить о нем водителю или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Около 150 общественных пространств благоустроят в Подмосковье в 2025 году
Вчера, 11:10
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мострансавто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала