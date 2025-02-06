https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997709918.html
Более 400 предметов забыли пассажиры подмосковных автобусов с начала года
Более 400 предметов забыли пассажиры подмосковных автобусов с начала года - РИА Новости, 06.02.2025
Более 400 предметов забыли пассажиры подмосковных автобусов с начала года
Жители и гости Подмосковья оставили в автобусах, на автовокзалах и автостанциях "Мострансавто" более 400 вещей в январе этого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:49:00+03:00
2025-02-06T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жители и гости Подмосковья оставили в автобусах, на автовокзалах и автостанциях "Мострансавто" более 400 вещей в январе этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Так, рейтинг забытых предметов возглавили транспортные карты, рюкзаки, книги, а самые необычные находки месяца – раскладушка, упакованный увлажнитель воздуха и набор для рукоделия. Также часто пассажиры забывают на сиденьях автобуса сотовые телефоны, сумки, банковские карты. Забытые вещи можно вернуть: пассажиру необходимо заполнить форму на официальном сайте "Мострансавто" в разделе "Пассажирам"/"Забытые вещи", выбрать дату и время пропажи, маршрут и кратко описать потерянный предмет. В ведомстве подчеркнули, что оставленные пассажирами вещи хранятся в филиалах компании полгода, после чего утилизируются. При обнаружении бесхозного предмета необходимо сообщить о нем водителю или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции.
https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997694930.html
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
Более 400 предметов забыли пассажиры подмосковных автобусов с начала года
Свыше 400 предметов забыли пассажиры автобусов Подмосковья с начала года
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жители и гости Подмосковья оставили в автобусах, на автовокзалах и автостанциях "Мострансавто" более 400 вещей в январе этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто
" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья
.
Так, рейтинг забытых предметов возглавили транспортные карты, рюкзаки, книги, а самые необычные находки месяца – раскладушка, упакованный увлажнитель воздуха и набор для рукоделия. Также часто пассажиры забывают на сиденьях автобуса сотовые телефоны, сумки, банковские карты.
Забытые вещи можно вернуть: пассажиру необходимо заполнить форму на официальном сайте "Мострансавто" в разделе "Пассажирам"/"Забытые вещи", выбрать дату и время пропажи, маршрут и кратко описать потерянный предмет.
В ведомстве подчеркнули, что оставленные пассажирами вещи хранятся в филиалах компании полгода, после чего утилизируются. При обнаружении бесхозного предмета необходимо сообщить о нем водителю или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции.