https://ria.ru/20250206/podderzhka-1997780688.html

Меры поддержки для многодетных семей расширили в Липецкой области

Меры поддержки для многодетных семей расширили в Липецкой области - РИА Новости, 06.02.2025

Меры поддержки для многодетных семей расширили в Липецкой области

В рамках улучшения демографической ситуации с этого года в Липецкой области начали действовать новые меры поддержки семей, в том числе многодетных, сообщил... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:46:00+03:00

2025-02-06T16:46:00+03:00

2025-02-06T16:46:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

жилье

многодетные семьи

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ЛИПЕЦК, 6 фев – РИА Новости. В рамках улучшения демографической ситуации с этого года в Липецкой области начали действовать новые меры поддержки семей, в том числе многодетных, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Теперь молодые родители не старше 35 лет смогут единовременно получить 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка, уточнил руководитель региона. Введены меры поддержки для родителей, награжденных медалью ордена "Родительская слава" и званием "Мать-героиня". Кроме этого, власти региона упростили процедуру оформления выплаты на школьную и спортивную форму для детей из многодетных семей. Теперь ее можно получить без заявления. По словам Артамонова, сейчас в Липецкой области проживает около 17 тысяч семей с тремя и более детьми, которые получают помощь от государства. Комплекс мер поддержки включает в себя как единовременные выплаты при рождении детей, так и меры, помогающие многодетным семьям справиться с растущей финансовой нагрузкой: от льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг до покупки автомобиля. "Положительная демография – это не только залог устойчивого развития региона, но и показатель качества жизни. Семья – это наша сила, наша опора, основа всего. Для семей с детьми в регионе действуют больше 40 мер поддержки, которые мы будем стараться расширять", – отметил Артамонов. Он добавил, что вся информация о действующих и новых мерах поддержки семей доступна на цифровой платформе "Забота". Также в регионе планируют создать информационный центр при ЗАГСе, чтобы молодые пары узнавали о мерах помощи от государства в момент создания семьи.

https://ria.ru/20250204/trud-1997344038.html

https://ria.ru/20250131/modernizatsiya-1996628503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, жилье, многодетные семьи