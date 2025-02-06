https://ria.ru/20250206/peskov-1997711225.html

Песков оценил возможность разблокировки соцсети Х в России

Песков оценил возможность разблокировки соцсети Х в России - РИА Новости, 06.02.2025

Песков оценил возможность разблокировки соцсети Х в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что препятствий для разблокировки в РФ соцсети X не останется, как только она выполнит все требования... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:53:00+03:00

2025-02-06T12:53:00+03:00

2025-02-06T13:06:00+03:00

россия

дмитрий песков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

технологии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что препятствий для разблокировки в РФ соцсети X не останется, как только она выполнит все требования российского законодательства.Ранее в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что оснований для разблокировки соцсети Х в России нет."Больше Twitter нет уже достаточно давно, поэтому Twitter никак не вернешь. Вот, речь может идти только о соцсети Х. Вопрос того, выполнил ли Х все необходимые требования российского законодательства. Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность разблокировки соцсети X на территории РФ.Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".

https://ria.ru/20250110/youtube-1993203805.html

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россия, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, технологии