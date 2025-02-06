https://ria.ru/20250206/peskov-1997710524.html

В Кремле ответили на вопрос по теме контактов между Россией и США

В Кремле ответили на вопрос по теме контактов между Россией и США - РИА Новости, 06.02.2025

В Кремле ответили на вопрос по теме контактов между Россией и США

Кремлю нечего добавить к сказанному ранее по теме контактов между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:52:00+03:00

2025-02-06T12:52:00+03:00

2025-02-06T13:05:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445989_0:137:3137:1902_1920x0_80_0_0_34dfb0fba859baa5f6b7a383581dd4ff.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Кремлю нечего добавить к сказанному ранее по теме контактов между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера", - сказал Песков журналистам.Ранее пресс-секретарь главы государства отметил, что контакты РФ и США по линии отдельных ведомств идут, в последнее время они интенсифицировались.

https://ria.ru/20250206/tramp-1997701066.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков, политика