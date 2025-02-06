https://ria.ru/20250206/peskov-1997710524.html
В Кремле ответили на вопрос по теме контактов между Россией и США
В Кремле ответили на вопрос по теме контактов между Россией и США - РИА Новости, 06.02.2025
В Кремле ответили на вопрос по теме контактов между Россией и США
Кремлю нечего добавить к сказанному ранее по теме контактов между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:52:00+03:00
2025-02-06T12:52:00+03:00
2025-02-06T13:05:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Кремлю нечего добавить к сказанному ранее по теме контактов между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера", - сказал Песков журналистам.Ранее пресс-секретарь главы государства отметил, что контакты РФ и США по линии отдельных ведомств идут, в последнее время они интенсифицировались.
https://ria.ru/20250206/tramp-1997701066.html
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россия, сша, дмитрий песков, политика
Россия, США, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле ответили на вопрос по теме контактов между Россией и США
Песков: Кремлю нечего добавить по теме контактов между РФ и США