https://ria.ru/20250206/pereplanirovka-1997657733.html
Около 30 тысяч заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей
Около 30 тысяч заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей - РИА Новости, 06.02.2025
Около 30 тысяч заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей
Около 30 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей в 2024 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:32:00+03:00
2025-02-06T09:32:00+03:00
2025-02-06T09:32:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890359306_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_27922e78cb72d5d0ef51b91a678c691d.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Около 30 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей в 2024 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на портале mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, за 2024 год поступило около 30 тысяч таких заявок", - рассказал Бирюков. Заммэра добавил, что москвичи стали обращаться за согласованием планируемых работ на 10% чаще - таких заявлений поступило почти 13,5 тысяч. Порядка 7 тысяч обращений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы, примерно столько же москвичей обратились, чтобы устранить допущенные нарушения и узаконить ранее выполненную перепланировку. "Около 3 тысяч жителей подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке - по эскизу. Москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление", - пояснил Бирюков. Он подчеркнул, что по эскизу с 2022 года стало возможно согласовывать отклонения от утвержденных проектов без повторного обращения. Но при этом должны соблюдаться следующие условия - отклонения не затрагивают несущие конструкции, общее имущество и границы санузлов. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в августе 2020 года услуга по оформлению перепланировки в столице была переведена исключительно в онлайн-формат. Это позволило упростить процедуру и сократить сроки получения решения.
https://ria.ru/20250205/sobyanin-1997524170.html
https://realty.ria.ru/20241114/rossijane-1983803338.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890359306_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0e8141d5ebde25005775b356340d5611.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Около 30 тысяч заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей
Около 30 тысяч заявок на перепланировку поступило от москвичей в 2024 году
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Около 30 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей в 2024 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на портале mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, за 2024 год поступило около 30 тысяч таких заявок", - рассказал Бирюков
.
Заммэра добавил, что москвичи стали обращаться за согласованием планируемых работ на 10% чаще - таких заявлений поступило почти 13,5 тысяч. Порядка 7 тысяч обращений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы, примерно столько же москвичей обратились, чтобы устранить допущенные нарушения и узаконить ранее выполненную перепланировку.
"Около 3 тысяч жителей подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке - по эскизу. Москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление", - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что по эскизу с 2022 года стало возможно согласовывать отклонения от утвержденных проектов без повторного обращения. Но при этом должны соблюдаться следующие условия - отклонения не затрагивают несущие конструкции, общее имущество и границы санузлов.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в августе 2020 года услуга по оформлению перепланировки в столице была переведена исключительно в онлайн-формат. Это позволило упростить процедуру и сократить сроки получения решения.