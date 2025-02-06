https://ria.ru/20250206/pereplanirovka-1997657733.html

Около 30 тысяч заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей

Около 30 тысяч заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей - РИА Новости, 06.02.2025

Около 30 тысяч заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей

Около 30 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей в 2024 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:32:00+03:00

2025-02-06T09:32:00+03:00

2025-02-06T09:32:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Около 30 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей в 2024 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на портале mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, за 2024 год поступило около 30 тысяч таких заявок", - рассказал Бирюков. Заммэра добавил, что москвичи стали обращаться за согласованием планируемых работ на 10% чаще - таких заявлений поступило почти 13,5 тысяч. Порядка 7 тысяч обращений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы, примерно столько же москвичей обратились, чтобы устранить допущенные нарушения и узаконить ранее выполненную перепланировку. "Около 3 тысяч жителей подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке - по эскизу. Москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление", - пояснил Бирюков. Он подчеркнул, что по эскизу с 2022 года стало возможно согласовывать отклонения от утвержденных проектов без повторного обращения. Но при этом должны соблюдаться следующие условия - отклонения не затрагивают несущие конструкции, общее имущество и границы санузлов. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в августе 2020 года услуга по оформлению перепланировки в столице была переведена исключительно в онлайн-формат. Это позволило упростить процедуру и сократить сроки получения решения.

https://ria.ru/20250205/sobyanin-1997524170.html

https://realty.ria.ru/20241114/rossijane-1983803338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков