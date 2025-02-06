Рейтинг@Mail.ru
Патрушев обсудил модернизацию завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/patrushev-1997762231.html
Патрушев обсудил модернизацию завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде
Патрушев обсудил модернизацию завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 06.02.2025
Патрушев обсудил модернизацию завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил в Нижнем Новгороде судостроительный завод "Красное Сормово". РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:54:00+03:00
2025-02-06T15:54:00+03:00
россия
нижний новгород
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997765392_0:57:1096:673_1920x0_80_0_0_aee72b15979f1d5aacf92176158d2004.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил в Нижнем Новгороде судостроительный завод "Красное Сормово". На встрече с руководством предприятия обсуждались вопросы производственной загрузки, финансово-экономических показателей деятельности завода, а также ключевые вопросы модернизации производства. Патрушев обратил внимание на решение первоочередных задач технической и технологической подготовки производства для выполнения производственной программы. Отмечено, что в рамках инвестиционной программы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в завод "Красное Сормово" будет произведено технологическое и техническое перевооружение предприятия. На данный момент уже разработана программа мероприятий, которые будут реализованы с 2025 по 2028 год включительно. Исполнительный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Сергей Ляшенко представил Патрушеву основные производственные объекты, а также суда, находящиеся на разных этапах строительства. В настоящее время в производственной программе завода - серия сухогрузов проекта RSD59, серия круизных судов проекта "Карелия", а также серия краболовов-процессоров КСП01. Патрушев подчеркнул, что "продукция, выпускаемая заводом, весьма востребована для развития морского и речного судоходства, новых транспортно-логистических коридоров, грузовых и пассажирских перевозок". ПАО "Завод "Красное Сормово" – одно из старейших российских судостроительных предприятий, основанное в 1849 году. За 175 лет завод построил около 2000 судов гражданского флота и более 300 подводных лодок, включая 25 с атомными энергетическими установками. Завод выпустил серию танкеров, сухогрузных теплоходов, и дноуглубительных судов. Также был построен пассажирский теплоход "Мустай Карим", который вошел в "Список значительных судов" RINA в 2020 году и в топ-100 достижений современной России в 2023 году. Завод строит круизные лайнеры "Карелия", рассчитанные на 180 пассажиров, и краболовы, способные перерабатывать до 60 тонн краба в сутки.
https://ria.ru/20250205/patrushev-1997514853.html
https://ria.ru/20250128/patrushev-1995965958.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997765392_75:0:1047:729_1920x0_80_0_0_76740ba06d6f1970a8acb665f7f26e00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нижний новгород, николай патрушев
Россия, Нижний Новгород, Николай Патрушев
Патрушев обсудил модернизацию завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде

Патрушев посетил судостроительный завод "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде

CC BY 4.0 / Правительство Нижегородской области/ Никита Духник (cropped) / Помощник президента России Николай Патрушев обсудил модернизацию завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде
Помощник президента России Николай Патрушев обсудил модернизацию завода Красное Сормово в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
CC BY 4.0 / Правительство Нижегородской области/ Никита Духник (cropped) /
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил в Нижнем Новгороде судостроительный завод "Красное Сормово".
На встрече с руководством предприятия обсуждались вопросы производственной загрузки, финансово-экономических показателей деятельности завода, а также ключевые вопросы модернизации производства.
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Патрушев рассказал о росте товарооборота сельхозпродукции с Белоруссией
5 февраля, 14:26
Патрушев обратил внимание на решение первоочередных задач технической и технологической подготовки производства для выполнения производственной программы.
Отмечено, что в рамках инвестиционной программы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в завод "Красное Сормово" будет произведено технологическое и техническое перевооружение предприятия. На данный момент уже разработана программа мероприятий, которые будут реализованы с 2025 по 2028 год включительно.
Исполнительный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Сергей Ляшенко представил Патрушеву основные производственные объекты, а также суда, находящиеся на разных этапах строительства. В настоящее время в производственной программе завода - серия сухогрузов проекта RSD59, серия круизных судов проекта "Карелия", а также серия краболовов-процессоров КСП01.
Патрушев подчеркнул, что "продукция, выпускаемая заводом, весьма востребована для развития морского и речного судоходства, новых транспортно-логистических коридоров, грузовых и пассажирских перевозок".
ПАО "Завод "Красное Сормово" – одно из старейших российских судостроительных предприятий, основанное в 1849 году. За 175 лет завод построил около 2000 судов гражданского флота и более 300 подводных лодок, включая 25 с атомными энергетическими установками. Завод выпустил серию танкеров, сухогрузных теплоходов, и дноуглубительных судов. Также был построен пассажирский теплоход "Мустай Карим", который вошел в "Список значительных судов" RINA в 2020 году и в топ-100 достижений современной России в 2023 году. Завод строит круизные лайнеры "Карелия", рассчитанные на 180 пассажиров, и краболовы, способные перерабатывать до 60 тонн краба в сутки.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Патрушев предупредил об ухудшении экологии Мирового океана
28 января, 17:31
 
РоссияНижний НовгородНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала