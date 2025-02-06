https://ria.ru/20250206/patrushev-1997762231.html

Патрушев обсудил модернизацию завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде

Патрушев обсудил модернизацию завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 06.02.2025

Патрушев обсудил модернизацию завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил в Нижнем Новгороде судостроительный завод "Красное Сормово". РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:54:00+03:00

2025-02-06T15:54:00+03:00

2025-02-06T15:54:00+03:00

россия

нижний новгород

николай патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997765392_0:57:1096:673_1920x0_80_0_0_aee72b15979f1d5aacf92176158d2004.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил в Нижнем Новгороде судостроительный завод "Красное Сормово". На встрече с руководством предприятия обсуждались вопросы производственной загрузки, финансово-экономических показателей деятельности завода, а также ключевые вопросы модернизации производства. Патрушев обратил внимание на решение первоочередных задач технической и технологической подготовки производства для выполнения производственной программы. Отмечено, что в рамках инвестиционной программы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в завод "Красное Сормово" будет произведено технологическое и техническое перевооружение предприятия. На данный момент уже разработана программа мероприятий, которые будут реализованы с 2025 по 2028 год включительно. Исполнительный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Сергей Ляшенко представил Патрушеву основные производственные объекты, а также суда, находящиеся на разных этапах строительства. В настоящее время в производственной программе завода - серия сухогрузов проекта RSD59, серия круизных судов проекта "Карелия", а также серия краболовов-процессоров КСП01. Патрушев подчеркнул, что "продукция, выпускаемая заводом, весьма востребована для развития морского и речного судоходства, новых транспортно-логистических коридоров, грузовых и пассажирских перевозок". ПАО "Завод "Красное Сормово" – одно из старейших российских судостроительных предприятий, основанное в 1849 году. За 175 лет завод построил около 2000 судов гражданского флота и более 300 подводных лодок, включая 25 с атомными энергетическими установками. Завод выпустил серию танкеров, сухогрузных теплоходов, и дноуглубительных судов. Также был построен пассажирский теплоход "Мустай Карим", который вошел в "Список значительных судов" RINA в 2020 году и в топ-100 достижений современной России в 2023 году. Завод строит круизные лайнеры "Карелия", рассчитанные на 180 пассажиров, и краболовы, способные перерабатывать до 60 тонн краба в сутки.

https://ria.ru/20250205/patrushev-1997514853.html

https://ria.ru/20250128/patrushev-1995965958.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нижний новгород, николай патрушев