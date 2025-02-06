Патрушев обсудил модернизацию завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде
Патрушев посетил судостроительный завод "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде
CC BY 4.0 / Правительство Нижегородской области/ Никита Духник (cropped) / Помощник президента России Николай Патрушев обсудил модернизацию завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил в Нижнем Новгороде судостроительный завод "Красное Сормово".
На встрече с руководством предприятия обсуждались вопросы производственной загрузки, финансово-экономических показателей деятельности завода, а также ключевые вопросы модернизации производства.
Патрушев обратил внимание на решение первоочередных задач технической и технологической подготовки производства для выполнения производственной программы.
Отмечено, что в рамках инвестиционной программы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в завод "Красное Сормово" будет произведено технологическое и техническое перевооружение предприятия. На данный момент уже разработана программа мероприятий, которые будут реализованы с 2025 по 2028 год включительно.
Исполнительный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Сергей Ляшенко представил Патрушеву основные производственные объекты, а также суда, находящиеся на разных этапах строительства. В настоящее время в производственной программе завода - серия сухогрузов проекта RSD59, серия круизных судов проекта "Карелия", а также серия краболовов-процессоров КСП01.
Патрушев подчеркнул, что "продукция, выпускаемая заводом, весьма востребована для развития морского и речного судоходства, новых транспортно-логистических коридоров, грузовых и пассажирских перевозок".
ПАО "Завод "Красное Сормово" – одно из старейших российских судостроительных предприятий, основанное в 1849 году. За 175 лет завод построил около 2000 судов гражданского флота и более 300 подводных лодок, включая 25 с атомными энергетическими установками. Завод выпустил серию танкеров, сухогрузных теплоходов, и дноуглубительных судов. Также был построен пассажирский теплоход "Мустай Карим", который вошел в "Список значительных судов" RINA в 2020 году и в топ-100 достижений современной России в 2023 году. Завод строит круизные лайнеры "Карелия", рассчитанные на 180 пассажиров, и краболовы, способные перерабатывать до 60 тонн краба в сутки.
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